Lecco. Lavori e pioggia mettono a dura prova la viabilità

Mattinata di caos sulle strade, soprattutto in entrata a Lecco, a causa dei lavori per il teleriscaldamento

La pioggia ha complicato la situazione

LECCO – Mattinata difficile per la viabilità lecchese, più difficile del solito. I “temuti” lavori del teleriscaldamento in via Leonardo Da Vinci, una delle arterie principali, hanno messo a dura prova il traffico cittadino, soprattutto in entrata alla città. A complicare le cose la preannunciata pioggia, risultato: una mattinata da incubo.

Il cantiere per la posa del teleriscaldamento, allestito nei giorni scorsi, ha determinato in ingresso a Lecco la riduzione da due a una corsia e in uscita il restringimento dell’unica corsia già esistente. Soprattutto l’entrata in città è diventata molto difficoltosa, come testimoniano le lunghe code che ieri mattina, ma ancor più questa mattina con la pioggia, si sono create verso il capoluogo.

Martedì mattina intorno alle 7.30 la coda in ingresso lungo la Provinciale iniziava all’altezza della rotonda di Malgrate, ma anche Malgrate bassa è rimasta a lungo bloccata per chi era diretto verso il Ponte Nuovo. Stessa situazione lato Garlate e Pescate, con traffico intenso verso Lecco. Disagi si sono verificati anche in città, con lunghe code verso l’Ospedale, l’ingresso del tunnel per la SS36 e in corrispondenza delle scuole cittadine.

Una situazione che lascia poche alternative: non resta che armarsi di pazienza, visto che la conclusione dei lavori in via Leonardo Da Vinci è fissata, salvo imprevisti, al 30 novembre.