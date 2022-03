Disponibile sul sito istituzionale un avviso per individuare soggetti a cui affidare la gestione dei mercatini

Il Comune ha approvato anche la procedura per depositare le richieste relative allo svolgimento di eventi e sagre

LECCO – Pubblicato sul sito del Comune di Lecco un avviso per individuare organizzatori a cui affidare la gestione, lo svolgimento e la promozione di mercatini per hobbisti e di antiquariato. Le domande, che dovranno pervenire entro le 12 di mercoledì 30 marzo, verranno valutate da un’apposita commissione secondo precise modalità.

Entro lo stesso termine, il Comune chiede agli organizzatori di depositare le richieste per lo svolgimento degli eventi. La volontà è di redigere un elenco annuale delle sagre e delle fiere che si terranno nel territorio comunale negli anni 2022 e 2023, a seguito dell’approvazione e della pubblicazione della procedura per istituirlo, così da conoscerle e monitorarle.

Per consegnare le domande relative ai mercatini seguire le modalità indicate sull’avviso pubblico disponibile nella homepage del Comune. Maggiori informazioni in merito alle richieste per lo svolgimento di sagre e fiere qui.