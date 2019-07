Lecco. Mercoledì, con LTM, torna il cinema in piazza Garibaldi

Nuovo appuntamento con il Cinema all’Aperto in centro Lecco

Jumangji è il film che sarà proiettato questo mercoledì

LECCO – Ricomincia la rassegna del Cinema all’aperto in pizza Garibaldi dopo la pausa della rassegna Fantasmagorie a cura della Dinamo Culturale.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 10 luglio e sarà proiettato Jumangji. Alla regia sempre LTM Lecchese Turismo Manifestazioni che in collaborazione con Telethon e il Comune di Lecco propone queste proiezioni nella centralissima piazza Garibaldi.

Jumangji è un sequel del celebre film di Joe Johnston del 1995 che vedeva protagonista il compianto Robin Williams. “Jumanji 2 – Benvenuti nella giungla” proietta lo spettatore direttamente nella natura incontaminata. Questa volta i ragazzi protagonisti di Jumangji sono risucchiati nel gioco, non più da tavolo, ma da console.

Come detto una storia davvero originale e un profondo rinnovamento per questo film nato 24 anni fa. E ‘una pellicola recentissima uscita nel 2018 che si è rilevata incredibilmente divertente e senza pause e soprattutto è stata campione di incasso fino a collocarsi nella classifica dei 5 film più visti dello scorso anno.

Dunque, una storia da non perdere e da gustare nella accogliente arena all’aperto di piazza Garibaldi Lecco sempre rigorosamente ad ingresso libero. Ancora una volta sarà offerto a tutti un servizio di popcorn a offerta libcine,aera. Tutte le offerte saranno donate a Telethon per trovare una cura per le oltre 8000 malattie genetiche ad oggi conosciute.