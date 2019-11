Lecco. Pochi giorni per presentare la domanda di DoteComune

Scade alle 12.30 di giovedì 7 novembre il termine per partecipare

Attivati due tirocini di DoteComune della durata di 12 mesi

LECCO – Ultimi giorni per presentare le domande di partecipazione ai 2 tirocini di DoteComune della durata di 12 mesi attivati dal Comune di Lecco in area amministrativa presso lo Sportello unico Edilizia (SUE) e Sportello unico Attività produttive (SUAP).

DoteComune è un’esperienza formativa nella pubblica amministrazione per inoccupati o disoccupati di età uguale o superiore a 18 anni residenti in Lombardia. La domanda di partecipazione con allegati i documenti richiesti, scaricabile dal sito www.dotecomune.it e dal sito internet istituzionale del Comune di Lecco, dovrà essere presentata entro le 12.30 di giovedì 7 novembre 2019. Gli interessati dovranno far visionare la domanda al servizio informazione, comunicazione e partecipazione dell’ente, sito al piano terra nella sede comunale di piazza Diaz, 1, e successivamente presentarla all’ufficio protocollo. È possibile presentare la domanda anche tramite il servizio postale, purchè essa arrivi all’ufficio protocollo entro la scadenza indicata.

Da lunedì 11 novembre, si svolgerà un colloquio di selezione con i singoli candidati, che servirà a valutare titoli, esperienze e motivazioni utili finalizzate al tirocinio da svolgere. I candidati riceveranno la convocazione via posta elettronica. Ovviamente, pur non costituendo un prerequisito di accesso, saranno privilegiati titoli ed esperienze attinenti all’area tecnico-professionale oggetto della domanda.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del Comune di Lecco e l’avvio dei tirocini è previsto giovedì 28 novembre per il SUE e giovedì 12 dicembre per il SUAP.