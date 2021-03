Potature in via di ultimazione in tutto il capoluogo

Lavori in corso da dicembre, si concluderanno alla fine di marzo

LECCO – Si avviano a conclusione gli interventi di potatura coordinati dell’agronomo Ambrogio Cantù, al quale è in capo, ai sensi di un contratto triennale sottoscritto col Comune di Lecco, anche la direzione del servizio di manutenzione del verde.

Terminate le potature degli alberi, iniziate nel mese di dicembre scorso, nel giardino Addio Monti di Pescarenico, in piazza Fra Cristoforo, nell’area verde dell’ex Oasa, alla scuola dell’infanzia di via Aldo Moro, alle scuole primarie di primo grado di via Amendola e via Alla Chiesa e all’asilo nido Arca di Noe, in viale Turati, viale Redipuglia, via Celestino Ferrario e via De Gasperi. nel giardino di via Crollalanza e in via Montebello.

In esecuzione gli interventi in via Stelvio e lungo la pista ciclabile fino al confine con Vercurago.

“Per quanto riguarda la manutenzione del verde, è sicuramente uno strumento imprescindibile la mappatura del verde cittadino, per questo uno degli obiettivi è proprio il completamento del censimento arboreo, che è in corso e che nei prossimi mesi sarà terminato e presentato nella sua fruibilità online – è il commento dell’assessore alla Cura della città e Lavori pubblici Maria Sacchi – Questo lavoro ci permette di avere aggiornato il patrimonio verde della città e quindi anche di programmarne la manutezione. Ci ha consentito inoltre di riscontrare la presenza di alberi non piantati dal Comune, più frequenti in alcune zone, come nel rione di Santo Stefano, che in altre. Questo compromette il lavoro dell’Amministrazione in fase di gestione del verde, pertanto invito il cittadino che volesse mettere a dimora una pianta in un’area verde cittadina a rispettare la procedura, avanzando richiesta al Comune per ottenere la relativa autorizzazione”.