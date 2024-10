Lecco. Successo per il laboratorio “English For All”

Un’iniziativa sostenuta da sponsor locali che apre nuove porte all’istruzione linguistica

Maria José Collazo, promotrice dell’iniziativa, ha spiegato che il progetto “English for All” è stato reso possibile grazie all’impegno di tre insegnanti

LECCO – “English for All” è un’iniziativa sociale lanciata dai laboratori “In English” di Lecco, concepita per garantire a tutti gli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado l’opportunità di migliorare le proprie competenze linguistiche in inglese.

Il laboratorio estivo “English for All” è rivolto a bambini dai 7 ai 10 anni e a ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Nella scorsa edizione, si è svolto per dieci lunedì presso la sede di “In English” in Via Cavour 26 a Lecco.

Gli incontri, della durata di un’ora e mezza, hanno coinvolto sia gli studenti delle scuole elementari che quelli delle scuole secondarie di primo grado, offrendo un mix di momenti ludici e approfondimenti per esplorare la lingua inglese in modo divertente e stimolante.

Maria José Collazo, promotrice dell’iniziativa, ha spiegato che il progetto “English for All” è stato reso possibile grazie all’impegno di tre insegnanti che, a rotazione, hanno approfondito vari aspetti della lingua, dal lessico alla grammatica, fino agli accenti e alle diverse pronunce.

Durante l’estate, il laboratorio ha accolto fino a 60 studenti a settimana, provenienti da diverse scuole primarie e secondarie della città. Grazie esclusivamente al supporto degli sponsor privati, quest’anno l’accesso ai laboratori è aumentato del 50% rispetto alla prima edizione del 2023, permettendo a 35 famiglie di Lecco e dintorni di cogliere questa preziosa opportunità.

Maria José Collazo ha espresso la sua gratitudine al Comune di Lecco per il patrocinio e agli sponsor, senza i quali, ha sottolineato, il progetto non sarebbe stato realizzabile. Tra i sostenitori figurano: Fiocchi Munizioni S.p.A., Agomir S.p.A., Mundial Alfredo Casartelli S.r.l., Studio Legale Associato Giglio Scaccabarozzi, Onoranze Funebri Galli di Galli Alberto & C. S.n.c., e Rusconi Viaggi S.p.A.

Sia le famiglie che gli studenti hanno mostrato grande entusiasmo, esprimendo apprezzamenti per il metodo di insegnamento, l’organizzazione e l’approccio ludico all’apprendimento dell’inglese.

Anche le insegnanti coinvolte hanno evidenziato l’importanza di un’iniziativa come questa. Maria José Collazo ha sottolineato che il progetto dovrebbe essere ampliato per raggiungere quante più scuole possibile, poiché rappresenta una preziosa opportunità per il territorio.

Il progetto “English for All” rappresenta un’iniziativa di grande valore per la comunità lecchese, offrendo un’opportunità unica per migliorare le competenze linguistiche degli studenti sin da piccoli.

Infine, questo progetto non solo riduce le disuguaglianze sociali, ma pone anche le basi per una formazione solida, con un impatto positivo sulle future generazioni. Il suo continuo successo ne testimonia l’importanza e il valore, rendendolo meritevole di sostegno e ampliamento, affinché sempre più persone possano beneficiarne.

Per maggiori informazioni, è possibile mandare una e-mail al seguente indirizzo englishforall.lecco@gmail.com