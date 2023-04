Lecco. Teleriscaldamento, prorogati i lavori in via Belfiore

L’avviso del Comune di Lecco sui lavori per il teleriscaldamento

In via Belfiore si prosegue fino al 10 giugno. Attenzione alla viabilità

LECCO – Proseguono i lavori per il teleriscaldamento in via Belfiore: da lunedì 8 maggio a sabato 10 giugno, per consentire la posa delle tubazioni, sarà istituito il senso unico in salita anche nel tratto da via Dei Riccioli a via Achille Grandi.

Lo fa sapere il Comune di Lecco in una nota. Inoltre, è prorogato fino al 10 giugno il senso unico in salita già in atto tra via Risorgimento e via