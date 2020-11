Lecco. Terminata la pulizia del passaggio pedonale di Palazzo delle Paure

Rimosse nella giornata di oggi le reti di cantiere

Area sicura dal punto di vista igienico-sanitario

LECCO – Terminati gli interventi complessivi di pulizia e sanificazione del passaggio pedonale situato di fronte all’ingresso di Palazzo delle Paure e dell’accesso stesso al polo museale. Gli interventi sono stati effettuati, in una prima fase, nella giornata di mercoledì e, in data odierna, in fase conclusiva e hanno consentito di restituire un’area sicura dal punto di vista igienico-sanitario e la conseguente rimozione delle reti di cantiere allo scopo posizionate.