Letture, mostre e incontri per ricordare la liberazione dal nazifascismo

Il 25 Aprile le celebrazioni ufficiali in città

LECCO – In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, 74° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, il Comune di Lecco ha promosso una serie di iniziative legate al ricordo di una data storica fondamentale e all’approfondimento sui valori della democrazia e della libertà.

Dopo l’appuntamento di venerdì scorso Per non dimenticare, si è tenuto mercoledì pomeriggio in sala consiliare l’incontro con il Comandante Gek, alias Federigo Giordano: Un toccante momento di storia e di approfondimento che ha preso le mossa proprio dal racconto di un protagonista della Resistenza per la liberazione dal nazifascismo.

Mercoledì 24 alle 21 al Circolo Libero Pensiero di Rancio si terranno delle letture dal libro “Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana” con l’accompagnamento musicale di Luca Pedeferri, una serata in ricordo dei partigiani rancesi curata da Patrizia Milani di ANPI Lecco, durante la quale leggerò la lettera dal carcere scritta da Don Giovanni Ticozzi.

Giovedì 25 sarà dedicato alle celebrazioni ufficiali: alle 9.30 la cerimonia religiosa con la Santa Messa al Santuario della Vittoria accompagnata dai canti del Coro Alpino Lecchese.

Alle 10.30 partirà il corteo verso Largo Montenero dove verranno deposte le corone d’alloro al Monumento ai Caduti della Lotta di Liberazione, e si raggiungerà il palazzo comunale di piazza Diaz, 1 dove alle 11 si svolgerà la cerimonia ufficiale. In occasione della giornata della Liberazione dalle 10 alle 18 sarà inoltre possibile visitare le Sale della Resistenza presso il polo museale di Palazzo Belgiojoso.

La Biblioteca civica di Lecco dal 23 al 30 aprile proporrà la mostra bibliografica “Italiani che hanno fatto resistenza. Figure dell’antifascismo”e dal 27 aprile al 30 maggio presso il Circolo Fratelli Figini di Maggianico sarà allestita la mostra fotografica “I muri della memoria”, dedicata alla Resistenza nella Brianza comasca e lecchese, curata dal Circolo Fotografico Inverigo.

Infine domenica 5 maggio alle 20.30 nell’Auditorium del Centro Civico Sorelle Villa di via Foscolo, 42 a Lecco andrà in scena lo spettacolo teatrale “NaziEuropa…” scritto e interpretato da Beppe Casales.

Le iniziative dell’Arci di Lecco

GIOVEDI’ 25 APRILE

OSNAGO

Circolo Arci La Lo.Co. | ore 12.00 | A 74 anni dalla liberazione: Pranzo e Live con Collettivo Emily!

Pranzo e cantata sociale con il Collettivo Emily. La ricerca di un’energica e coinvolgente rivalutazione della musica popolare, delle tradizioni, racconti ed eventi storici locali, alcuni sprazzi di dialettica cantautoriale, la resistenza e l’antifascismo, costituiscono il filone portante che li caratterizza. Emily Collettivo Musicale nasce nel 2006 dalla volontà di raccontare in musica un immaginario legato alla poetica sociale e di lotta che da sempre lo caratterizza, attraverso sonorità meticce e coinvolgenti tra contaminazioni Folk, Rock, Reggae.

Quota partecipazione 17€ bevande incluse, prenotazione entro il 24/04.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la mensa della scuola elementare. Info e prenotazioni: saporecritico@arcilaloco.org 328 6449497

Iniziativa rivolta ai Soci Arci

Sala Cine Teatro Don Sironi | ore 21.00 | Proiezione film Lettere da Berlino, regia di Vincent Perez. Una coppia perde il figlio sul campo di battaglia e decide di lottare contro la dittatura nazista per difendere la propria dignità.

Serata speciale in occasione dell’Anniversario della Liberazione.

Introduzione e commento di Gabriele Fontana e Claudio Villa

Ingresso: 3,00 euro

BARZANO’

Sala Civica di via Mons. Colli | Per non dimenticare Xedizione

ore 10.00 > Videoracconto, con Alessandro Panzeri e Eugenio Pirovano

“La brigata PARTIGIANA Garibaldi 55ª fratelli Rosselli”, formazione cui appartenevano i fratelli Guerino e Carletto Besana di Barzanò

ore 11:30 > Commemorazione solenne: con corteo al cimitero e omaggio ai Partigiani Barzanesi

Organizzano: Circolo LiberArci, Associazione Banlieue, ANPI Sez.Brianza Lecchese, Emergency

CIVATE

Circolo c/o Casotta del Partigiano | Festa della Liberazione

STORIE DI SCELTE | Il pensiero è fiore; il linguaggio bocciolo, l’azione il frutto che nascerà

In occasione della Festa della Liberazione, il Circolo Arci Bellavista, con il patrocinio del Comune di Civate, ha il piacere di invitarvi presso la Casotta dei Partigiano di Civate, luogo simbolo della Resistenza locale.

La location è più che suggestiva: immersi nel bosco ai piedi del Monte Cornizzolo, all’interno della Valle dell’Oro lungo il sentiero che porta all’Abbazia di San Pietro al Monte

La formula è la solita, tradizionale e consolidata: con la scusa di fare due passi in montagna, ci si trova per passare una giornata insieme, tra contributi storici, musica (tanta musica) e brindisi (pure…), festeggiando una data simbolo della nostra storia in un luogo simbolo del nostro territorio.

Programma in breve della giornata:

ore 10.30 > ritrovo alla Casotta del Partigiano

ore 11.00 > intervento Amministrazione comunale e associazioni + mix di contributi, letture e canzoni popolari

a seguire > via alla Festa: musica e megarinfresco offerto dal Circolo, con freegrill e freeguitar

INFORMAZIONI UTILI

1) La Casotta del Partigiano di Civate è situata in località Sason. Raggiungerla non è difficile: al bivio del Pozzo (località sopra Civate, ai piedi del Monte Cornizzolo) a destra e poco dopo a sinistra verso Linate, imboccando il SENTIERO N.11 (che porta anche all’Abbazia di San Pietro al Monte).

Anche da Val dell’Oro ci si può arrivare: sentiero principale per San Pietro al Monte, alla c.d. “Fontana Fregia” si prende il sentiero che attraversa il fiume. In tutti i casi troverete sempre e comunque le indicazioni per la Casotta, seguitele; tempo di percorrenza sempre una ventina di minuti al massimo…in salita…ma pochi..

2) In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà regolarmente nella sede del Circolo Arci Bellavista di Civate (Via Cà Nova 20). Don’t warry, se succede (ma non succede), vi avvisiamo noi

CONTATTI

e-mail: circolobellavista.circol@tin.it

CALOLZIOCORTE

Circolo Arci Spazio Condiviso | ore 21.30 | Cena condivisa e Palco Aperto!

Il palco aperto di aprile non poteva che essere questo!

Partecipa con una canzone, una lettura, un pensiero.. o in qualsiasi forma tu preferisca!

Ci troviamo mercoledì 10 h:19 al circolo per pensare ad una scaletta per la serata. Se non puoi partecipare, mandaci le tue idee!

Ora e sempre, resistenza!

Dalle 19.30 alle 21 cena condivisa.

Siamo tutti invitati a portare qualcosa da condividere con gli altri (torte salate, primi, secondi, verdure, dolci…). Il bere si potrà acquistare al bar del circolo.

Iniziativa rivolta ai Soci Arci

GALBIATE

Auditorium p.zza Cesare Golfari | ore 15.30 | Come si diventa neofascisti: il lavoro sui giovani delle destre estreme

Organizzano Circolo Arci Libertà e ANPI Galbiate Sez. Giulio Bonacina (deportato a Dachau).

Con il prof. Raffaele Mantegazza, professore associato di Pedagogia Interculturale dell’Università degli Studi Milano Bicocca, ragioneremo su come si forma l’influenza delle culture neofasciste, neonaziste e razziste sulle giovani generazioni.

VENERDI’ 26 e SABATO 27 APRILE

MANDELLO DEL LARIO

Somana – Rifugio Bietti-Buzzi -Somana | Partigiani sulle Grigne : i sentieri della Brigata Cacciatori delle Grigne/89° Brigata Poletti

Il Circolo Arci Dinamo Culturale con la partecipazione di ANPI Comitato Provinciale – Lecco, Archivio Comunale Memoria Locale – Mandello del Lario, APE Lecco organizza un percorso per ricordare e far rivivere gli eventi della lotta partigiana sulle Grigne.

Quota di partecipazione complessiva 26/27 aprile _ SOCI CAI 65€ / NON SOCI CAI 75€

E’ possibile partecipare anche solo alla giornata di sabato 27 aprile, raggiungendo in autonomia il rifugio Elisa per l’ora di pranzo. Il contributo di partecipazione sarà in questo caso di 20€.

Iscrizione entro venerdì 19 aprile.

Info e prenotazioni _ 3406199028 _ partigianigrigne@gmail.com

PROGRAMMA

>> venerdì 26 aprile ore 07.30

ritrovo al parcheggio del cimitero di Somana – frazione di Mandello del Lario [LC]

Percorso: Somana [440mt] – Zucco Sileggio [1373mt] – Bocchetta di Verdascia [1251mt] – Bocchetta del Calivazzo [1420mt] – Bivacco 89° Poletti [1634mt] – Rifugio Bietti-Buzzi [1719mt]

tempo di percorrenza 8h

dislivello 1329mt

È prevista una sosta pranzo alla Bocchetta del Calivazzo con presentazione della storia della Brigata Cacciatori delle Grigne/89° Brigata Poletti e gli eventi resistenziali della zona mandellese a cura di Gabriele Fontana – Ricercatore presso l’Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (ISREC). Pranzo al sacco

Cena [bevande escluse], pernottamento e colazione presso il rifugio Bietti-Buzzi

SOCI CAI 50€ / NON SOCI CAI 60€

La quota comprende: cena, pernottamento, colazione e contributo organizzativo. Le bevande sono escluse.

È obbligatorio l’uso del sacco lenzuolo. I cani non possono entrare nel rifugio.

sabato 27 aprile

Percorso: Rifugio Bietti-Buzzi [1719mt] – Alpe Cetra [1052mt] – La Gardata [1040mt] – Rifugio Elisa [1515mt] – Rongio [409mt] – Somana [440mt]

tempo di percorrenza 5h [dal rifugio Bietti-Buzzi al rifugio Elisa] // 2h30 [dal rifugio Elisa a Somana]

dislivello circa -681mt +485mt [dal rifugio Bietti-Buzzi al rifugio Elisa] // -1106mt +31mt [dal rifugio Elisa a Somana]

Pranzo al sacco oppure presso il rifugio Elisa.

15€ primo e secondo piatto. Le bevande sono escluse.

DOMENICA 28 APRILE

INTROBIO

Val Biandino | Sui sentieri della guerra partigiana in Valsassina

Il 16° concerto in Biandino in ricordo di quanto avvenuto nell’inverno ‘44/45 sui sentieri della guerra partigiana in Valsassina.

Il percorso di salita al Rifugio è effettuato dai partecipanti a titolo personale e sotto la propria responsabilità.

PROGRAMMA

ore 12.00 ritrovo e pranzo al Rifugio Tavecchia (prenotazione obbligatoria – costo €. 16)

ore 14.00 concerto con LE RADEAU DE LA MUSIQUE in memoria di Aldo Redaelli “DINO” e di tutti i caduti in Val Biandino

Info prenotazione pranzo Tel. 339 6107418

Per partecipare all’iniziativa è previsto un contributo organizzativo di 4 €

Info: www.rifugiotavecchia.it – www.55rosselli.it – www.arcilaloco.org

DOMENICA 5 MAGGIO

LECCO

Spazio Teatro Invito | ore 20.45 | Nazieuropa uno spettacolo di e con Beppe Casales

Nazieuropa è uno spettacolo che viaggia su due binari: la parola e le immagini.

Nazieuropa è quindi insieme una lettera a una figlia, e un viaggio che parte dalla Germania degli anni ’30 e arriva fino all’Europa dei confini, del nuovo nazionalismo e del razzismo diffuso . L’iniziativa è organizzata dal Comitato Provinciale Arci Lecco in collaborazione con ANPI Provinciale di Lecco e Comune di Lecco.