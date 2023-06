Lo spettacolo dei fuochi d’artificio chiude la Festa del Lago e della Montagna

La tradizionale festa di Lecco si è conclusa domenica sera dopo una giornata ricca di eventi

In tantissimi sul lungolago per assistere allo spettacolo pirotecnico

LECCO – Una giornata ricca di eventi quella di domenica in città per celebrare la Festa del Lago e della Montagna, tradizionale appuntamento che celebra il territorio lecchese e i suoi due elementi più rappresentativi.

All’evento hanno partecipato anche i rappresentanti delle città gemellate con Lecco, Mâcon, Overijse, Igualada e Szombathely, ospiti per la tradizionale ricorrenza. Domenica mattina presso Palazzo Paure il sindaco Mauro Gattinoni ha consegnato alla rappresentante di Mâcon una targa di riconoscimento per i 50 anni di gemellaggio. La giornata è poi proseguita con la tradizionale processione delle Lucie, le imbarcazioni tipiche del lago, e la benedizione del lago da parte del prevosto di Lecco Mons. Davide Milani.

Proprio a bordo della Lucia il prevosto ha navigato fino alla statua di San Nicolò per la benedizione, alla presenza di tantissimi lecchesi ma anche dei numerosi turisti presenti in città. “Aiutaci a vedere il bene” l’appello rivolto da Mons. Milani al santo patrono di Lecco “Abbiamo bisogno della benedizione di Dio per avere anche noi il suo sguardo buono sulle persone e sulla nostra città. E chiediamo a San Nicolò di aiutarci a vedere il bene, lui che per primo soccorreva i deboli e i fragili”.

Il lago ha poi fatto da sfondo ad altri due attesi eventi: la regata delle Lucie per il 15° Trofeo Mondonico, promossa dal Gruppo Manzoniano Lucie, e lo spettacolo pirotecnico.

Partita puntuale alle 20.30 la regata delle Lucie ha visto trionfare l’equipaggio di Malgrate, composto da Giovanni Riva e Paolo Gravani, premiati con il Trofeo Mondonico dall’assessore Elisa Corti. Al secondo posto la Lucia di Garlate con Andrea Vigevano e Yulia Ponti, al terzo Vercurago con Simona Rusconi e Maurilio Arrigoni e al quarto Olginate con Ilaria Pipani e Umberto Pagotto.

Quindi, il gran finale: alle 22.30 tre botti hanno segnato l’inizio dello spettacolo pirotecnico curato da Ltm Lecchese Turismo Manifestazioni che ha voluto rendere omaggio alla Calcio Lecco, protagonista con la promozione in serie B di una storica impresa. Prima dell’inizio vero e proprio dei fuochi d’artificio in cielo sono infatti brillati i colori blucelesti della squadra.

Allo spettacolo, durato circa mezzora, hanno assistito tantissime persone assiepate sul lungolago cittadino e sui balconi delle case. Ai botti finali ha fatto seguito un lungo applauso con il quale i lecchesi hanno salutato la loro festa, dandosi appuntamento per il prossimo anno.

GALLERIA FOTOGRAFICA