Cosa si potrà fare da lunedì 1° febbraio?

Spostamenti consentiti nella regione, riaprono bar, ristoranti e musei

LECCO – Da lunedì 1 febbraio la Lombardia sarà in zona gialla. Saranno molte meno le restrizioni per i cittadini. Ecco nel dettaglio cosa si potrà e cosa non si potrà fare:

Spostamenti

Consentito circolare dalle 5 alle 22 nella stessa regione;

Consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, in massimo di 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi;

Vietato circolare dalle 22 alle 5 e spostarsi in altre regioni, salvo comprovati motivi di lavoro, salute o necessità;

Rientro alla residenza, domicilio o abitazione sempre consentito.

Servizi di ristorazione

Riaprono dalle 5 alle 18 le attività dei servizi di ristorazione;

Consumo al tavolo per massimo 4 persone salvo conviventi;

Consegna a domicilio sempre senza restrizioni, asporto fino alle 18 per i bar senza cucina e fino alle 22 le altre attività. resta valido il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Attività culturali

Riaprono mostre, musei e luoghi della cultura dal lunedì al venerdì, esclusi festivi, con ingressi contingentati nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione;

Resta confermata la chiusura di sale teatrali, da concerto e cinematografiche.

Attività commerciali

Consentite tutte le attività commerciali al dettaglio, senza limitazioni;

Nelle giornate festive e prefestive chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati coperti, dei centri commerciali, gallerie, e parchi commerciali e simili, a eccezione di specifiche categorie merceologiche.

Permangono le limitazioni per