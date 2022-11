Luci su Lecco: lo ‘spettacolo’ del Natale in centro è iniziato

Accese le proiezioni natalizie in centro Lecco

Accompagneranno le feste di Natale. Nei prossimi giorni si accendono anche le sfere sul lungolago

LECCO – Lo spettacolo è iniziato: qualche minuto dopo le 17 si sono accese le proiezioni che per tutto il periodo natalizio illumineranno di colori e immagini i palazzo del centro storico.

E’ un’iniziativa offerta alla città dagli Amici di Lecco, l’associazione di imprenditori che tre anni fa si sono fatti avanti proponendo questo evento in collaborazione con il Comune di Lecco che sostiene il costo dell’energia.

Contemporaneamente si sono accese le luminarie offerte come ogni anno dai commercianti mentre in piazza Cermenati un casetta di Natale e un grande orso bianco, illuminati da mille lucine, hanno accolto bimbi e genitori.

“Siamo pronti per cominciare questa bella iniziativa – è intervenuto Antonio Peccati, presidente degli Amici di Lecco – vi aspettiamo tutte le sere con i vostri bambini per vedere lo stupore nei loro occhi e la gioia nei vostri cuori”.

Peccati ha inoltre ricordato una delle grandi novità di quest’anno, ovvero le sfere luminose posizionate sul lungolago che saranno accese nei prossimi giorni. Nel frattempo alcune proiezioni illuminano una porzione di passeggiata sul lungolago. Un grande pulsante posizionato di fronte a Palazzo delle Paure ha ‘acceso’ la festa.

“Ci prepariamo a vivere un mese molto bello su misura per grandi e piccoli – è intervenuto l’assessore comunale Giovanni Cattaneo – ringraziamo Amici di Lecco per l’impegno, la costanza e il coraggio, soprattutto quest’anno nel voler investire sulla nostra città. Da sola l’amministrazione comunale non fa nulla, ha bisogno della collaborazione di imprenditori, commercianti e associazioni per rendere sempre più bella la nostra città”.

