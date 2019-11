Rivabella, lunedì si ricomincia ad asfaltare. Calolzio teme una nuova giornata di caos

Lavori in programma lunedì (dalle ore 9) in viale Brodolini

Caremi: “Molto probabilmente si replicherà il caos appena trascorso”

LECCO – Nuove chiusure lunedì 2 dicembre per il rifacimento degli asfalti a Rivabella, in viale Brodolini. Divieto di accesso per i veicoli verso Lecco, nella direttrice di marcia da piazza delle Nazioni a viale Don Ticozz dalle 9 alle 19 di lunedì 2 dicembre, nel tratto compreso tra l’intersezione di viale Brodolini con via Elettrochimica e l’incrocio rotatorio di viale Don Ticozzi e piazza delle Nazioni (incrocio rotatorio che rimane interamente percorribile). Tale tratto, secondo l’andamento del cantiere, sarà percorribile a senso unico di marcia nella direttrice da viale Don Ticozzi a piazza Delle Nazioni (verso Calolziocorte).

Giovedì scorso, proprio gli stessi lavori, avevano paralizzato la viabilità tra Calolziocorte, Olginate e Lecco con tanto di polemiche tra l’amministrazione calolziese e l’assessore alla viabilità di Lecco Corrado Valsecchi. Proprio l’assessore calolziese Luca Caremi si è detto molto preoccupato che i lavori in programma lunedì possano creare nuovamente una giornata di grossi disagi.

“Apprendiamo, ad uffici comunali oramai chiusi, che il comune di Lecco il prossimo lunedì 2 dicembre riprenderà i lavori di asfaltatura in località Bione – ha detto Caremi nel pomeriggio di ieri, venerdì -. Dopo la giornata di passione fatta trascorrere agli automobilisti giovedì, molto probabilmente si replicherà, anche se con modalità diverse, il caos appena trascorso. Dal Comune di Lecco ci aspettavamo, per poter offrire una miglior collaborazione, perlomeno tempestività nell’informarci. A questo punto cercheremo di mettere in campo le migliori soluzioni per ovviare ad un problema non dipendente da noi. E’ inutile ribadire che la soluzione migliore, e più rispettosa nei confronti della cittadinanza, è l’eseguire i lavori sulle direttrici principali di notte, come ribadito in precedenza, costeranno sicuramente di più ma almeno non si graverà sulla pazienza dei cittadini”.