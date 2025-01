Luoghi del Cuore: Villa Serponti di Germanedo balza al 55° posto in classifica

Secondo posto a livello provinciale dietro al traghetto di Imbersago

Continua l’impegno degli Amici di Germanedo per cercare di valorizzare la storica villa e il parco

LECCO – Nella giornata di ieri è stato pubblicato sul portale della 12^ edizione de “I Luoghi del Cuore” l’aggiornamento dei voti raccolti (si può votare fino al 10 aprile 2025) dalla villa e parco Eremo – Serponti di Mirasole di Lecco. Il “Gruppo Amici di Germanedo”, in collaborazione con l’Arci – Circolo Promessi Sposi di Germanedo e con l’appoggio del Comune di Lecco, ha proposto un luogo di alto valore storico e simbolico.

“L’aggiornamento di ieri ha visto un “balzo” per Villa Eremo-Serponti di Mirasole di Germanedo che dall’ultimo aggiornamento (poco più di ottocento voti) ha per ora totalizzato poco più di 3000 voti, classificandosi al 55° posto in classifica, secondo a livello della Provincia di Lecco dopo il traghetto di Imbersago (cui va il plauso per l’incredibile risultato!) – hanno detto dal gruppo -. Ci segue di poco la chiesa di S. Egidio a Bonacina, con la quale si stanno costruendo iniziative per valorizzare il percorso che unisce i due luoghi (Germanedo e Bonacina)”.

Sono state coinvolte in questo senso altre associazioni del territorio e diverse scuole di ordine e grado che, grazie a questa iniziativa, hanno “riscoperto” (e riscopriranno con iniziative e visite guidate) il valore non solo storico e artistico ma anche simbolico di questi due luoghi. L’obiettivo può dirsi già raggiunto perché è solo con la reciproca collaborazione che si possono creare le premesse per il recupero di questi beni.

“Preannunciamo che stiamo organizzando un concerto-evento dedicato al pianista Gian Raimondo Serponti di Mirasole (1846-1907), musicista e compositore che proprio in villa Eremo diede vita a molte delle sue opere. Ve ne daremo a tempo debito i dettagli, sarà un momento di festa aperto non solo agli abitanti di Germanedo ma a quelli di tutto il territorio”.

Come votare fino al 15 aprile 2025

Votare Villa e parco “Eremo” – Serponti di Mirasole è semplicissimo, lo si può fare in due modi: