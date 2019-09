Maggianico, dal 6 al 15 settembre torna la festa del rione

Tra gli appuntamenti clou la 33^ edizione del Sanremino

Venerdì 13 settembre, da Zelig, la comicità di Leonardo Manera

LECCO – Venerdì 6 settembre parte l’edizione 2019 della Festa Rionale di Maggianico. Tante le proposte culinarie e ludiche che animeranno la festa. Immancabile, con la 33^ edizione, il Sanremino Festival che sabato 14 settembre porterà sul palco dell’oratorio gli aspiranti cantanti. Sabato 7 settembre, ore 18, l’arrivo della Fiaccola 45^ edizione Loreto/Lecco in piazza S. Andrea e S. Messa. La processione in ricordo del voto a S. Rocco

con partenza dalla chiesa parrocchiale è in programma domenica 15 settembre alle 20.30.

Non mancheranno musica, divertimento e buona cucina con piatti speciali. Tutte le sere sono previsti

Bazar missionario: vendita giochi usati per aiutare i nostri missionari

Animazione per bambini in collaborazione con la scuola dell’infanzia S. Giuseppe. Un menù bambini gratis ogni due adulti paganti.

Giochi gonfiabili

Il servizio cucina funzionerà dalle ore 19.15 con tante proposte e pizza con forno a legna.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA DI MAGGIANICO