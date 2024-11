Malnago: grande successo per l’Open Day alla scuola primaria Silvio Pellico

Musica, STEM, arte e l’incontro con i docenti: la scuola di Malnago ha aperto le porte ai futuri alunni

LECCO – Una mattinata speciale ha animato la scuola primaria Silvio Pellico di Malnago, dove l’open day ha trasformato le aule in spazi di scoperta e creatività. Sabato, famiglie e bambini, prossimi al grande passo della scelta scolastica, sono stati accolti con entusiasmo da insegnanti e alunni, in un’atmosfera di curiosità e partecipazione.

I “veterani” della scuola si sono trasformati in guide d’eccezione, accompagnando i più piccoli nei vari laboratori. Nell’aula di musica, il suono delle pianole ha dato il benvenuto ai futuri alunni, invitandoli a muovere i primi passi sulla scala musicale. Con manine attente e occhi spalancati, i bambini hanno provato a suonare, seguendo l’esempio dei loro compagni più grandi.

Nell’aula STEM, invece, la creatività ha preso forma con le figure colorate costruite grazie a GEOMAG e TANGRAM, mentre l’aula artistica si è trasformata in un piccolo atelier, dove ciascun bambino ha realizzato una farfalla unica, simbolo della loro immaginazione.

Nel frattempo, i genitori hanno avuto modo di confrontarsi con il personale scolastico. La coordinatrice Elvira Fortino, insieme ad alcune colleghe, ha illustrato i punti di forza dell’istituto, sottolineando l’importanza di un ambiente accogliente e stimolante per il percorso di crescita dei bambini. Presenti anche la dirigente scolastica, la dottoressa Mariapia Riva, che ha risposto alle numerose domande delle famiglie, consapevoli del peso di una scelta così significativa.

Tra le informazioni condivise, non solo l’organizzazione e le opportunità formative offerte dalla scuola, ma anche il messaggio chiave che il corpo docente ha voluto trasmettere: il senso di benessere che si respira a Malnago. Una sensazione che, nei loro desideri, i genitori e i piccoli ospiti porteranno con sé come primo passo verso una nuova avventura scolastica.

Un open day che non si è limitato a presentare l’offerta formativa, ma ha saputo raccontare una scuola che guarda ai suoi alunni come individui unici, pronti a crescere insieme in un ambiente sereno e stimolante.