Manifesta: il mondo del volontariato in piazza a Lecco

I gazebo delle associazioni lecchesi in centro

L’annuale evento dedicato al volontariato

LECCO – Stand informativi, animazione, laboratori per i bimbi, spettacoli: le associazioni di volontariato e gli enti no profit sono i protagonisti della domenica nelle piazze del centro di Lecco.

E’ Manifesta, l’evento che ogni anno raduna il mondo del terzo settore e quell’esercito di semplici cittadini che quotidianamente si danno da fare per il prossimo, contribuendo attivamente al benessere della propria comunità.

Sono tanti gli esempi di questo impegno nel lecchese, tanti quante le associazioni presenti sul territorio e che lavorano negli ambiti più diversi: dall’assistenza agli anziani alla tutela degli animali, dedicate al mondo dei bimbi e della famiglia, legate al tema della disabilità o dell’ambiente, contro la dipendenza dal gioco d’azzardo, quelle dei donatori di sangue e organi.

Manifesta anche quest’anno le unisce in una giornata, una vetrina unica quella offerta dalle piazze Cermenati e XX Settembre dove le associazioni posso farsi conoscere ed essere a disposizione per ogni informazione.

“Sono già quattro anni che aderiamo ed è sicuramente un’iniziativa importante, dà la possibilità alle associazioni di farsi conoscere ai lecchesi e non solo – spiega Cinzia Manzoni del Gruppo Aiuto Mesotelioma – la nostra associazione si occupa del tema dell’amianto, spesso alla ribalta della cronaca per casi più noti come quello delle Leuci, noi però siamo a disposizione di tutti, sia per quanto si stanno adoperando nella rimozione dell’amianto dalle loro proprietà che per le singole famiglie che stanno vivendo il dramma della malattia. Noi vogliamo sensibilizzare le persone su questa tematica e Manifesta è un’occasione preziosa”.

Alla regia dell’evento, patrocinato dal comune di Lecco, c’è il Centro Servizi al Volontariato Monza Lecco Sondrio.

“A loro, agli amici del Solevol, dobbiamo fare un ringraziamento importante, senza la loro assistenza sarebbe molto più difficile condurre un’associazione, perché le richieste amministrative e burocratiche sono numerose e loro sono bravissimi e preparati – sottolinea Irene Riva, presidente di Femminile Presente – Lo spirito di Manifesta è quello di creare comunità ed è la stessa finalità che seguiamo come associazione. Vogliamo creare una comunità mettendo in relazione uomini e donne, il maschile e il femminile, in modo complementare e paritario. Una società dove l’uno non prevalga sull’altro”.

“Ritengo queste manifestazioni il nostro biglietto da visita per coinvolgere la cittadinanza – spiega Silvano Stefanoni, presidente della Fand, la Federazione delle associazioni nazionali delle persone con disabilità – le associazioni vivono di volontariato, senza di esso non potrebbero esistere. Avvicinatevi alle associazioni, non abbiate paura e lasciateci insegnare voi come un disabile non sia un costo ma una risorsa per la società”

Un momento d’incontro quindi, non sono tra le associazioni e la cittadinanza, “ma anche tra le stesse associazioni – spiega Bruno Manzini dell’Avis provinciale di Lecco – spesso si tende ad operare ognuno del proprio campo, invece è importante un coinvolgimento tra noi, bisogna fare squadra, perché il volontariato progredisce se alimentiamo questo sentimento comune”.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA