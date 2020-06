Maria Ausiliatrice, la prof. Laura Arrigoni vince il ‘Top Teacher Award’

La docente di Economia Anziendale è stata insignita del premio lo scorso 5 giugno

“Grande soddisfazione e opportunità di collaborazione con docenti nazionali ed internazionali”

LECCO – Laura Arrigoni, storica professoressa di Economia Aziendale all’Istituto Maria Ausiliatrice (IMA) di Lecco, è stata insignita lo scorso 5 giugno del premio alla carriera “Top Teacher lifetime achievement Award” da parte di Junior Achievement, associazione internazionale che promuove l’imprenditorialità nelle scuole.

L’insegnante lecchese è stata selezionata, insieme ad altri sei docenti scelti da JA su tutto il territorio nazionale, quale docente di straordinaria levatura, in particolare nell’aver sostenuto, da anni, con costanza e sistematicità i percorsi imprenditoriali dei propri studenti, promuovendo un confronto maturo degli stessi con la rete di istituzioni e professionisti del territorio locale (solo per citarne alcuni, Univerlecco, Confcommercio, API Lecco Sondrio e il Comune di Lecco), sino a spronarli a ideare un proprio progetto imprenditoriale innovativo che, ogni volta, ha ottenuto riconoscimenti a livello regionale e nazionale.

Laura Arrigoni, bocconiana con plurime specializzazioni, nel campo dell’istruzione da oltre vent’anni, entusiasta e trascinatrice, ha fatto dell’insegnamento la sua missione. Fra l’altro, é già stata insignita, sempre da JA Italia, del riconoscimento nazionale nel 2016 come insegnante dell’anno.

“Sostenere lo studente, non sostituirsi a lui. Lanciarlo nel futuro. Promuovere il suo networking, anche “sbilanciato” con imprenditori e professionisti, perché i ragazzi prendano consapevolezza di cosa li aspetta nel mondo del lavoro, e ci arrivino con il bagaglio più ricco possibile”. Questa, in sintesi, la missione della docente lecchese, che coniuga metodi didattici tradizionali e solide basi di contenuto con metodologie che stimolano l’intraprendenza e l’autostima dei propri studenti, in un’ottica più “anglosassone” e meno scontata: il riconoscimento nazionale non si è fatto attendere.

La soddisfazione non è mancata, come ci ha raccontato la prof.ssa Arrigoni: “Il premio è di fatto una menzione che offre però importanti possibilità: da un lato quella di confrontarsi e collaborare con altri sei docenti sul nostro lavoro, con l’impegno di ‘contaminare’ anche gli altri colleghi delle nostre scuole per quanto riguarda la didattica esperienziale che, comunque, non vuol dire senza contenuti. Resto dell’idea che se le cose non si sanno prima non si va molto lontanto – ha detto la docente – dall’altro lato la menzione apre ad incontri a livello internazionale e mondiale che sono sempre occasione di arricchimento per noi docenti e per la scuola”.

JA Italia

Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola. In 122 Paesi, la rete di JA riunisce oltre 450.000 volontari d’azienda provenienti da tutti i settori professionali e, con loro, raggiunge più di 10 milioni di studenti al mondo. Nel 2020, per il secondo anno consecutivo, Junior Achievement è stata inserita da NGO Advisor al settimo posto nella classifica mondiale Top500NGO. Dal 2002, in Italia, ha costruito un network di professionisti d’impresa, fondazioni e istituzioni, educatori e insegnanti che, secondo logiche di responsabilità sociale e volontariato, forniscono strumenti e metodi didattici pratici e concreti. Grazie a loro, JA Italia ha formato nell’a.s. 2018/2019 quasi 50 mila giovani dai 6 ai 24 anni, valorizzandone le attitudini, insegnando loro come riconoscere le opportunità, affinché il futuro diventi una promessa di speranza e gli studenti di oggi siano protagonisti nel lavoro di domani. www.jaitalia.org