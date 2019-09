Mercato di Lecco, riordinati (e tracciati) gli stalli degli ambulanti

Intervento di riordino al mercato cittadino

Riordinati e tracciati gli stalli per le bancarelle degli ambulanti

LECCO- Lavori in corso al Mercato di Lecco dove in mattinata sono state ri-tracciate le linee che delimitano gli stalli riservati agli ambulanti e ai loro stand.

L’intervento è stato realizzato dall’amministrazione comunale. “Abbiamo voluto intervenire con un riordino dell’area mercatale per avere stalli più funzionali” spiega l’assessore comunale Corrado Valsecchi. Complessivamente il mercato è suddiviso in 120 posti per altrettante bancarelle.