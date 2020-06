Meteo. Dura poco la tregua, possibili rovesci nel week-end

Maltempo a partire dal Nordovest nel fine settimana

Possibili deboli precipitazioni in Lombardia tra pomeriggio e sera

LECCO – Quella di oggi, venerdì, sarà una breve parentesi di sole, nel week-end infatti dovremo fare i conti con il rischio di piogge, rovesci e qualche temporale a partire dal Nordovest, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

La mattinata di sabato sul nostro territorio sarà contraddistinta da poche nubi. In giornata piogge in intensificazione su tutto il Nordovest con fenomeni anche temporaleschi in estensione all’alta Lombardia.

La mattinata di domenica, invece, vedrà un miglioramento con aperture su gran parte della Lombardia, nel pomeriggio rischio di qualche temporale su Alpi e Prealpi.