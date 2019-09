Meteo, temporali e vortice ciclonico, temperature in calo

Tra giovedì e venerdì stop al caldo estivo

Nel weekend arriva un vortice ciclonico, temperature in calo

LECCO – La prima settimana di settembre vedrà l’arrivo di correnti gradualmente più fresche sul nostro territorio, con un calo di temperature (entro i valori del periodo, specificano gli esperti) che avverrà a partire da giovedì per l’arrivo di un vortice ciclonico.

Per la giornata di oggi, mercoledì 4 settembre, un cuneo anticiclonico garantisce una giornata stabile e in prevalenza soleggiata in Lombardia. Correnti più umide nei medio-basso strati determineranno tuttavia nuvolosità irregolare, specie nelle prime ore della giornata, tra Prealpi e alte pianure occidentali. Clima gradevole, con valori massimi intorno ai 26-27°C, assenza di afa e debole ventilazione.

Tra giovedì e venerdì probabile peggioramento con dapprima temporali sparsi e poi qualche pioggia. Durante la giornata di domani (giovedì) la temperatura massima registrata a Lecco sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Calo di temperature previsto per venerdì invece: i cieli saranno nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3000m.

Nel weekend variabile con prime minime frizzanti e possibilità di qualche piovasco durante la giornata di domenica.