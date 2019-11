Nuova Lecco – Ballabio: è ancora caos. Il coro è unanime “un’indecenza”

Chiusa prima in salita e poi in discesa per manutenzione. Intanto sulla “vecchia” tra Laorca e Malavedo è il caos

LECCO – Tutti in coda, ancora una volta, sulla vecchia Lecco – Ballabio a causa dell’improvvisa chiusura della nuova strada la SS36 Dir, prima in salita (verso le 14 e riaperta intorno alle 15.15) e poi in discesa (alle 16.30 circa con riapertura prevista intorno alle 18). (AGGIORNAMENTO delle 18.15 Nuova Lecco Ballabio chiusa anche a salire direzione Valsassina).

Motivo? “Lavori manutentivi” così come è stato comunicato dalla Prefettura di Lecco. A dire il vero poco prima delle 14 di oggi, venerdì, nella galleria Giulia (quella che precede, salendo verso Ballabio, la galleria Passo del Lupo) è stata segnalata, da alcuni automobilisti in transito, una lampada pericolante. Da qui, la necessità di intervenire da parte del personale Anas, con la chiusura della strada prima in salita e poi in discesa.

Traffico che, come accade in queste situazioni, è stato “dirottato” sulle cara vecchia Lecco – Ballabio, causando l’ennesimo caos viabilistico. Risultato: automobilisti e camionisti in coda e infuriati. Unanime il coro che si è levato da parte di chi è rimasto intrappolato: “un’indecenza”.

Un problema conclamato che, all’occorrenza (come abbiamo avuto modo di “suggerire” anche dalle pagine del nostro giornale), potrebbe essere attenuato con l’istituzione di un senso unico alternato del traffico pesante nel tratto Laorca – San Giovanni, ma nessuno dei soggetti coinvolti, chiamati ad intervenire, ad oggi sembra volerne sapere.

******************* AGGIORNAMENTO DELLE 18.15*******************

La nuova Lecco – Ballabio è chiusa anche in salita. Chiuso sia l’ingresso all’altezza dell’ospedale Manzoni di Lecco che quello sul Terzo Ponte.