Nuove tute protettive all’ospedale grazie ad una piccola impresa lecchese

Nuovi dispositivi di protezione per i medici dell’ospedale di Lecco

La donazione di impresa lecchese in aiuto del personale della Rianimazione

LECCO – Se il sistema sanitario è in sofferenza, una mano arriva dai cittadini: raccolte fondi ma anche iniziative spontanee dei singoli per aiutare i medici e il personale degli ospedali di Lecco e Merate, impegnati in un drammatico lavoro in corsia.

Una significativa donazione, domenica, è giunta da una piccola impresa del territorio, la ditta Fratelli Ramaj di Lecco, che ha messo a disposizione circa una sessantina di tute protettive da destinare agli operatori della rianimazione dell’ospedale Manzoni.

I dispositivi sono stati consegnati alla Polizia Locale di Lecco che lunedì li trasferirà al presidio ospedaliero. A fare da tramite con le istituzioni è stato l’ex consigliere comunale Giacomo Zamperini che ha trovato l’ascolto e la pronta collaborazione del sindaco Virginio Brivio, quest’ultimo ha indirizzato la donazione al piazzale della centrale operativa di via Sassi.

Una donazione importante, non per il valore economico dei dispositivi, comunque rilevante per una singola attività, ma per la praticità del gesto che consentirà di fornire nell’immediato nuove protezioni ai sanitari in un momento in cui non è semplice il reperimento, in tempi brevi, di tali strumentazioni.

“Un bellissimo esempio che speriamo venga seguito – sottolinea Zamperini – se altre attività o cittadini hanno disponibilità di queste attrezzature e può donarle ai nostri medici, è sicuramente d’aiuto”.

Le tute protettive saranno raccolte anche lunedì presso il Comando di via Sassi, dalla giornata di martedì seguiranno ulteriori indicazioni.