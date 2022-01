Dal 10 gennaio partono gli interventi di manutenzione delle tribune al Bione

Per nuova illuminazione, rettilineo e spogliatoi Campo 1 si utilizzeranno i 2 milioni della Regione

LECCO – Sono in partenza nuovi lavori alla parte esterna del centro sportivo Bione: da lunedì chiudono le tribune di fronte al campo da rugby e alla pista d’atletica per interventi di manutenzione straordinaria della copertura in legno che dovrebbero durare circa un mese, fino al 10 di febbraio.

I rilievi, svolti alla fine di ottobre, avevano permesso di verificare che quattro arcarecci della struttura risultavano ammalorati a causa dell’esposizione agli aventi atmosferici e quindi da sostituire. Per una migliore protezione, tutti i profili in legno saranno rivestiti con scossalina in lamiera preverniciata. Infine, alcuni fissaggi dei tiranti di controventatura, come si legge nella relazione dei tecnici, andranno rivisti con l’introduzione di una piastra metallica che attutisca il fenomeno del punzonamento della rondella nel legno. L’intervento ha un importo complessivo di 65 mila euro.

“Attenzione e cura al centro sportivo con un intervento di manutenzione straordinaria che garantisce piena agibilità degli spalti coperti” sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Maria Sacchi.

Non è l’unico cantiere che si aprirà nei prossimi mesi al Bione: altri lavori agli spazi esterni saranno realizzati grazie al finanziamento, ben 2 milioni di euro, erogato da Regione Lombardia nell’ambito della convenzione siglata con il Comune di Lecco nell’agosto dello scorso anno. Risorse importanti che verranno utilizzate per la nuova illuminazione della pista di atletica (416 mila euro) e per la realizzazione di un rettilineo indoor per gli allenamenti al chiuso (440 mila euro).

Una buona fetta di risorse (1,2 milioni di euro) erano state inizialmente indirizzate per la realizzazione del Campus doposcuola degli atleti, il Comune vorrebbe però dirottarne almeno una parte (si attende su questo il via libera dalla Regione) per la sistemazione degli spogliatoi del campo 1, intervento quest’ultimo che era stato candidato ad un bando statale ma che non è risultato tra quelli vincitori.

“Sono in fase di ultimazione i progetti per rettilineo indoor e dell’illuminazione della pista atletica, mentre è già pronto il progetto esecutivo per gli spogliatoi – fa sapere l’assessore Sacchi – In primavera sarà indetta la procedura di gara per poi appaltare i lavori”. Per quanto riguarda i fondi del finanziamento regionale che avanzeranno “ad oggi – fa sapere Sacchi – non possiamo ancora precisare come impiegare le risorse differenziali tra il progetto del campus con quello degli spogliatoi”.

Il campus sarà invece inserito nel futuro project financing e quindi realizzato dal futuro gestore del centro sportivo. L’avviso pubblico, scaduto a settembre, aveva ottenuto la partecipazione di quattro operatori con altrettante proposte per il centro sportivo (vedi articolo).

“Nei prossimi mesi – rimarca Emanuele Torri, assessore allo Sport – si avvierà la procedura per l’individuazione del nuovo gestore e l’attuazione dei lavori che andranno nella direzione di sistemare le aree per l’attività agonistica, ma anche nella direzione di realizzare nuovi spazi educativi, come il campus, che, grazie al comune denominatore dello sport, favoriscano l’aggregazione sociale”.