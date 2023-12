Nuovo asilo nido a Bonacina, l’impresa firma con riserva e “slitta” l’avvio dei lavori

Verbale di consegna lavori firmato con riserva a fine novembre

L’ing. Crippa: “Stiamo gestendo le loro richieste”

LECCO – Non sono ancora iniziati i lavori in via Timavo, a Bonacina, per la realizzazione dell’asilo nido che sorgerà al posto della ex scuola elementare. Il verbale di consegna lavori è stato firmato lo scorso 30 novembre, nei termini previsti dal Pnrr che ha finanziato parte dell’opera (960 mila euro sul milione e 300 mila complessivi).

Tuttavia l’impresa che dovrà eseguire i lavori ha firmato con riserva: “Era nelle loro facoltà – ha spiegato in commissione mercoledì sera l’ing. Crippa – ora stiamo valutando le riserve e acquisendo la relazione della direzione lavori. Essendo una fase riservata appunto non possiamo dare ulteriori dettagli, si tratta comunque di contenuti progettuali di tipo economico”.

Il Comune sta preparando una relazione di risposta, l’auspicio è di gestire lo ‘stallo’ al più presto per dare il via al cantiere.