Lecco: nuovo lungolago e parcheggi, i dubbi in Consiglio comunale

Per fare posto alla pista ciclabile verranno eliminati 80 posti auto

La minoranza: “Commercianti preoccupati” ma il sindaco rassicura: “Saranno rimpiazzati”

LECCO – Il cantiere per il nuovo lungolago dovrebbe cominciare a metà febbraio e in quasi tre anni di cantiere saranno un’ottantina i posti auto che ‘salteranno’ per fare posto alla pista ciclabile.

Il tema è tornato tra i banchi dell’Aula, sollevato dai consiglieri Emilio Minuzzo (Lecco Merita di Più-Lecco Ideale) e Marco Caterisano (Fratelli d’Italia) durante le domande di attualità che hanno aperto il Consiglio Comunale di lunedì sera.

“C’è una più che fondata preoccupazione da parte di chi ha attività commerciali in quest’area, mi riferisco in particolare alla Malpensata – ha detto Minuzzo – lo smantellamento dei posti auto attuali porterà inevitabili disagi, non solo agli esercenti ma anche ai frequentatori del centro. Che risposta darà il Comune?”.

Il cantiere che cambierà il volto dell’attuale lungolago partirà dal tratto di fronte a piazza Cermenati, per poi spostarsi verso nord in Lungolario Cesare Battisti, Piazza Stoppani, Lungolario Cadorna, Lungolario 4 Novembre e Lungolario Piave zona Caviate, per poi riqualificare l’area di Riva Martiri delle Foibe e del Monumento ai Caduti. Il cantiere prevede appunto anche la realizzazione di una pista ciclabile che si raccorderà con quella che porta in località Pradello: il percorso correrà parallelo alla passeggiata proprio dove oggi ci sono i parcheggi. Una trentina quelli a pagamento nella zona dell’Imbarcadero che ‘salteranno’ a cui si aggiungono altri cinquanta stalli oggi gratuiti tra la Malpensata e le Caviate.

A fronte di questa rimozione il Comune aveva annunciato nuovi posti auto (fino a 250) in località Caviate ma secondo il consigliere Caterisano “non sono funzionali perché troppo delocalizzati dal centro. Qual è la situazione rispetto alle altre proposte fatte, ad esempio l’ex Serpentino o l’ex Beretta ‘Lancia’ di fianco alla Canottieri?” ha chiesto.

Il sindaco ha precisato: “In circa 3 anni, la durata stimata del cantiere, salteranno complessivamente 80 posti auto, vale a dire una media di 30 l’anno, non verranno dunque eliminati tutti insieme contemporaneamente. Questo ci darà modo di ‘rimpiazzare’ sistematicamente i posteggi mancanti con nuove soluzioni. I calcoli dei parcheggi relativi alla situazione attuale hanno dimostrato che la ricollocazione degli stalli può avvenire ma è intenzione di questa amministrazione sviluppare ogni ulteriore progettualità volta a creare nuovi posti auto”.

Una risposta sintetica che, per il momento, non ha convinto la minoranza: “Speriamo naturalmente che da parte vostra ci sia il massimo impegno per andare incontro alle necessità di commercianti ed esercenti” la conclusione di Minuzzo.