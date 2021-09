Il dg Paolo Favini ha aggiornato sulla situazione Covid all’interno dell’Asst Lecco

“11 ricoverati in malattie infettive e tutti non vaccinati. In alcuni casi, abbiamo di fronte casi di infezione severa”

CERNUSCO – Sono 11 le persone attualmente ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Manzoni di Lecco. E tutti i ricoverati sono pazienti che non risultavano vaccinati. Lo ha fatto sapere oggi, martedì, il direttore generale dell’Asst Lecco Paolo Favini durante la visita dell’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini al centro vaccinale Technoprobe di Cernusco (QUI L’ARTICOLO).

Il numero uno dell’Asst Lecco ha voluto sottolineare il grande risultato raggiunto dalla campagna vaccinale in provincia di Lecco con l’89,35% dei vaccinati sulla popolazione target”. A oggi i ricoverati in Malattie infettive sono solo persone non vaccinate. Tra l’altro abbiamo casi di infezione severa da Covid”.

Dopo settimane a zero ricoveri gravi, infatti, si è reso necessario in qualche caso il passaggio in terapia intensiva oppure l’utilizzo del C-pap. Da qui il monito di Favini sull’importanza della vaccinazione che vede il Lecchese già molto sensibile e reattivo.