Ospedale di Merate, Bertolaso e Piazza: “Pronti ad incontrare i sindaci”

L’assessore è intervenuto al convegno organizzato dall’Ordine dei Medici e dalla Cooperativa Cosma

“La problematica delle risorse umane è uno dei punti su cui dobbiamo mettere maggiore impegno”

LECCO – Intervenendo in videocollegamento al convegno ‘La salute su…quel Ramo del Lago’ organizzato sabato mattina in occasione del 30° Anniversario della costituzione dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lecco e del 150° Anniversario della morte di Alessandro Manzoni, l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha illustrato le sfide future che attendono la sanità lombarda, soffermandosi anche sulle peculiarità del territorio lecchese.

L’assessore Bertolaso ha evidenziato che sul territorio persistono alcune criticità, purtroppo comuni anche ad altre aree della Lombardia e d’Italia: “La problematica delle risorse umane è uno dei punti su cui dobbiamo mettere maggiore impegno, come ha sottolineato anche il Presidente dell’Ordine dei medici di Lecco, Pierfranco Ravizza, presentando i dati sui professionisti. Ci stiamo spendendo moltissimo su questo fronte e vorremmo arrivare presto a eliminare il ricorso ai “gettonisti”. Purtroppo, alcune realtà ospedaliere di questo territorio, come l’ospedale di Merate, risentono particolarmente della carenza di personale e dobbiamo fare in modo che invece tornino a essere attrattive dal punto di vista professionale. Poniamo particolare attenzione sull’ospedale Mandic: è mia intenzione, nei prossimi giorni, incontrare proprio i sindaci del casatese e del meratese per ascoltare le loro proposte e lavorare insieme sul futuro di questa struttura”.

“Le criticità vanno affrontate per questo ringrazio per la disponibilità l’Assessore Bertolaso che raccogliendo il mio invito, dimostra un’attenzione particolare per il territorio della Provincia di Lecco, manifestando la volontà di incontrare insieme i Sindaci del casatese e meratese – sottolinea il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza – all’incontro sono certo che gli amministratori locali porteranno idee concrete, prive dall’approccio ideologico, per lo sviluppo e la valorizzazione del presidio ospedaliero Mandic di Merate nell’interesse della sanità territoriale”.