Ospedali. Si ampliano ancora i posti Covid: 183 al Manzoni, 116 a Merate

Covid. L’aggiornamento dell’ASST sulla situazione negli ospedali

Aperti nuovi posti letto di cui tre di terapia intensiva al Manzoni

LECCO – Sono 183 i pazienti Covid ricoverati oggi, lunedì, all’ospedale Manzoni di Lecco: emerge dall’ultimo aggiornamento dell’azienda ospedaliera sulla situazione dell’emergenza sanitaria nei reparti.

Ampliati i posti in terapia intensiva, ora 13, con l’incremento di tre posti aperti in questi giorni. Sono 22 le postazioni Cpap, l’aiuto per la respirazione polmonare, tre nuovi letti in più in terapia sub intensiva al piano zero.

Al Mandic di Merate sono oggi 116 i posti dedicati al Covid, di cui 8 in terapia intensiva (due appena aperti) e 16 postazioni Cpap.

Diciannove sono i decessi per Covid tra i ricoverati in ospedale da settembre a oggi.

Verso il superamento delle stime previste

Continuano quindi le operazioni all’interno degli ospedali per recuperare ulteriori posti per malati Covid e le percentuali stimate due settimane fa sui posti complessivi da dedicare ai pazienti contagiati dal virus (45% per il Manzoni e il 69% per il Mandic) sembrano destinate ad una revisione:

“Non sono tetti insormontabili – ha spiegato il direttore generale dell’Asst, Paolo Favini – è una stima fatta tempo addietro di avvicinamento alla quota che ritenevamo più opportuna”.

Se sarà necessario quindi si andrà oltre: “Regione Lombardia – ha aggiunto il dg – ci ha chiesto un’ulteriore disponibilità di posti letto per aiutare gli ospedali lombardi più in difficoltà e assorbire il bisogno del territorio”.

Il turn over nei ricoveri all’ospedale è agevolato anche dalla disponibilità di alcune cliniche private del territorio, già accreditate nella prima fase, che accolgono pazienti non più critici, oltre alla telemedicina che consente di assistere i pazienti dimessi a distanza.

Le urgenze no Covid

Al pronto soccorso di Lecco, intanto, questa mattina erano una decina i pazienti Covid già indirizzati verso i reparti e altri dieci pazienti non Covid; al pronto soccorso di Merate invece erano 16 i pazienti Covid e solo tre i pazienti accolti per altre patologie.

“Segno che su Lecco sta proseguendo il lavoro delle due linee di urgenza – aggiunge il direttore- a differenza della prima ondata, quando non arrivavano in ospedale altre patologie, ora invece si è impegnati su due fronti”.

I contagi tra il personale

Secondo i dati dell’azienda ospedaliera sono 1083 i dipendenti a cui è stato effettuato il tampone, di questi 99 positivi sono risultati positivi, mentre i negativi sono 984. Tra i positivi ci sono 14 medici, 47 infermieri, 10 amministrativi, 3 ostetriche e alcuni tecnico. “Al momento il tasso di positività al tampone è al sotto del 10% – fa sapere Favini – seppure sul territorio il dato sia tra il 18 e il 20%”