Da oggi, 1 febbraio, possibili le sanzioni per ultra cinquantenni non vaccinati

In provincia di Lecco mancano all’appello (vaccinale) circa diecimila over50

LECCO – L’obbligo è già in vigore da alcune settimane ma le sanzioni sono possibili da oggi, 1 febbraio, nei confronti degli over 50 che non si sono vaccinati. Nel lecchese, qualche settimana fa, se ne contavano oltre 10 mila e il conteggio non è di molto cambiato.

Nello specifico, per la fascia tra i 50 e i 59 anni risulta vaccinato il 91,4% della popolazione (circa 55 mila persone), per la fascia 60-69 anni il 92,17% (di 43,3 mila cittadini), tra i settantenni si è invece vaccinato il 94,74% (su circa 35 mila persone) e infine tra gli over80 il 96,3% risultano vaccinati (su 27 mila persone).

La crescita delle vaccinazioni in queste settimane si è registrata comunque in tutte le fasce. Rispetto ai dati del 10 gennaio scorso: +0,69% di vaccinati tra i cinquantenni, +1% per i sessantenni, +0,65% per i settantenni, +0,61% per gli ottantenni.

Gli ultracinquantenni non vaccinati saranno passibili di multa, dai 100 euro previsti che dal 15 febbraio potranno arrivare fino a 1500 euro per il cinquantenne lavoratore sprovvisto del Green Pass rafforzato, ovvero la certificazione verde per vaccinazione o guarigione dal Covid.