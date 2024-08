Parco Adda Nord: nuovo Piano Territoriale di Coordinamento

L’area protetta non vedeva una revisione del suo piano urbanistico dal 2000

L’approvazione decretata dalla Giunta Regionale

LECCO – La Giunta Regionale della Lombardia ha approvato, nella seduta del 29 luglio, la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco regionale e naturale dell’Adda Nord, segnando un momento significativo per l’ente guidato da Francesca Rota. Questo aggiornamento, pubblicato ufficialmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) numero 32, rappresenta un passo importante per l’area protetta, che non vedeva una revisione del suo piano urbanistico da quasi ventiquattro anni, con l’ultimo risalente al dicembre del 2000.

L’adeguamento del PTC si è reso necessario in seguito alle profonde modifiche del quadro normativo degli ultimi anni, tra cui la legge regionale n. 28 del 2016 che ha ridefinito il sistema di gestione delle aree protette in Lombardia, introducendo concetti come le “macroaree” e gli ambiti territoriali ecosistemici. Questo nuovo approccio ha richiesto un piano più moderno e in linea con le attuali esigenze socio-economiche, portando l’ente a concentrare risorse e sforzi per completare il processo di aggiornamento.

Il percorso di revisione del piano è iniziato nel 2017, ma ha preso slancio significativo a partire dal 2019, con l’insediamento dell’attuale Consiglio del Parco. Un momento cruciale si è verificato nel settembre 2022, quando la Comunità del Parco ha approvato all’unanimità il documento dopo un’attenta discussione e la controdeduzione di 29 osservazioni presentate nei termini di legge. Questo voto ha segnato una svolta nel processo, lasciando solo l’ultimo passaggio, l’approvazione della Giunta Regionale, che con la pubblicazione sul bollettino ha dato ufficialmente il via libera al nuovo piano.

Francesca Rota, presidente del Parco Adda Nord, ha sottolineato l’importanza del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento come strumento principale di pianificazione urbanistica per l’ente. Il PTC non solo stabilisce le regole per la salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico, ma punta anche a rafforzare la cooperazione intercomunale e il partenariato, aspetti sui quali il Consiglio in carica ha lavorato intensamente dal 2019.

Il piano delinea inoltre strategie fondamentali per il futuro, come la connessione delle “infrastrutture verdi” esistenti e la promozione di azioni di rigenerazione urbana, volte a limitare il consumo di suolo e a riqualificare le infrastrutture esistenti in stato di degrado. Un altro elemento chiave riguarda il settore agricolo, visto come un presidio storico da consolidare e valorizzare. Infine, il piano riconosce l’importanza del potenziale turistico e ricettivo del territorio, indicando luoghi e itinerari da promuovere in un’ottica di marketing territoriale.

Con l’entrata in vigore del nuovo PTC, il Parco Adda Nord si dota dunque di uno strumento moderno e all’avanguardia, che riflette l’impegno dell’ente nel garantire un futuro sostenibile e prospero per il territorio e per le comunità che lo abitano.