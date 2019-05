Magistrati, attori, insegnanti e 2000 studenti al Rigamonti-Ceppi per non dimenticare

In campo per la legalità: “Un momento intenso di riflessione attraverso lo sport”

LECCO – Un momento intenso di sport e partecipazione per ricordare il 27° anniversario della strage di Capaci.

Nella splendida cornice di uno stadio Rigamonti-Ceppi gremito di studenti si è svolto il triangolare di calcio tra la nazionale Attori, la rappresentativa Magistrati Italiani e il Centro promozione legalità, con la partecipazione del personale scolastico.

La “Partita della Legalità” si è svolta in un vero e proprio clima di festa anche se non è mancato l’agonismo.

L’iniziati è nata per creare un momento di riflessione per ricordare l’anniversario della strage di Capaci – ha detto la professoressa Rosa Bisanti -. Per poter raccogliere quante più possibili delegazioni delle scuole della provincia di Lecco abbiamo pensato che il modo migliore potesse essere una partita di calcio e, grazia alla collaborazione della Calcio Lecco, abbiamo potuto disputare la partita della legalità allo stadio Rigamonti-Ceppi”.

“L’istituto Bertacchi è la scuola capofila del Centro di promozione della legalità ha organizzato questo evento in collaborazione con l’associazione dei genitori perché in tutte le attività che vengono organizzate si cerca di coinvolgere le famiglie” ha detto la professoressa Bisanti

“Hanno aderito i vari istituti della provincia di Lecco, sia i comprensivi ma anche gli istituti superiori più lontani perciò abbiamo organizzato un servizio bus per andare a prendere i ragazzi più lontani come Cremeno, Colico o Cernusco Lombardone”.

Tutti insieme hanno ricordato il tragico evento che ha segnato la storia della nostra repubblica: “Già ad inizio anno abbiamo fatto un incontro con uno dei sopravvissuti alla strage, Angelo Corvo, e oggi è un altro momento importante”.

Il calcio d’inizio è stato dato dagli assessori del comune Simona Piazza e Roberto Nigriello, poi tutti in campo sostenuti dal tifo di 2000 ragazzi di 14 scuole (25 sono le scuole della rete). Ad attirare più attenzione, ovviamente, la nazionale Attori guidata dal capitano Franco Oppini. Tante studentesse si sono messe in fila per un selfie con i loro beniamini.

