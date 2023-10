Il progetto rivolto agli associati Fipe e Federalberghi per valorizzare i prodotti della dieta mediterranea

I locali aderenti all’iniziativa verranno ‘bollati’ come ‘ristoranti che promuovono la salute’

LECCO – Ats Brianza e Confcommercio insieme per presentare una campagna a sostegno della salute dei consumatori. E’ nato così il progetto ‘Pastosano"idiano’ rivolto agli associati Fipe e Federalberghi per valorizzare i prodotti della dieta mediterranea, scientificamente riconosciuta come dieta sana e preventiva nei confronti delle malattie croniche non trasmissibili (ad esempio patologie cardiovascolari, diabete, ipertensione, ictus).

I dettagli del progetto sono stati presentati venerdì mattina presso la sede di Confcommercio Lecco che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa: “A inizio estate siamo stati contattati da Ats Brianza e abbiamo dato la nostra disponibilità senza esitazione – ha fatto sapere il Direttore Alberto Riva – siamo convinti dell’importanza di questa campagna, in linea con l’attività dei ristoratori. Un’alimentazione corretta è la base per il mantenimento di un buono stato di salute e la consapevolezza che circa il 54% degli adulti consuma un pasto fuori casa ha portato a ritenere fondamentale il coinvolgimento degli operatori alimentari nel valorizzare e rendere noti ai consumatori i piatti salutari che vengono comunemente preparati nei loro locali e incentivarli al loro consumo, nonché stimolarli all’utilizzo di alimenti sani”.

Per Ats Brianza erano presenti la Direttrice del Dipartimento di Prevenzione e della Struttura Complessa Igiene alimenti e Nutrizionista Nicoletta Castelli e la Responsabile della Struttura Semplice Sorveglianza Nutrizionale di Ats Claudia Chiarino.

“Questo progetto è l’esito di un importante lavoro svolto in sinergia e siamo felici della disponibilità di Confcommercio nel supportarci presso i suoi associati che operano nel settore della ristorazione – ha dichiarato la dott.ssa Castelli – ampliamo così la platea di soggetti a cui ricordare l’importanza di un’alimentazione corretta. E’ sicuramente una sfida rivolgerci agli operatori della ristorazione che a loro volta sono chiamati a trasmettere al consumatore che si può comunque mangiare sano senza sacrifici, l’obiettivo è rendere questo progetto duraturo nel tempo e sempre più diffuso”.

La campagna informativa è iniziata con l’estate, ha ricordato la dottoressa Chiarino: “Abbiamo inviato i moduli di adesione agli esercenti del territorio di Ats Brianza tramite le due Confcommercio, Lecco e Monza, successivamente abbiamo richiesto loro di compilare un altro documento indicando le proposte di ‘Pastosano"idiano’ che noi valuteremo per poi inserire i locali come promotori di salute sul sito di Ats Brianza e di Confcommercio, nonché sulle loro pagine social. I ristoranti aderenti potranno a loro volta esporre la vetrofrania con il logo del progetto fuori dalla loro attività”.

Attualmente, come fatto sapere, sono circa una ventina (su entrambe le Province) i ristoranti che hanno aderito al progetto di cui 12 già ‘accettati’ e 8 in attesa di valutazione: “Abbiamo riscontrato molto entusiasmo da parte degli operatori in città e sul territorio – ha fatto sapere Riva – procederemo con una campagna di informazione e sensibilizzazione”.