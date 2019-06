Per le vie delle croci, dall’iniziativa nasce un torneo di calcio

Per le vie delle croci, conclusa l’iniziativa della Polisportiva Monte Marenzo

Dall’iniziativa, grazie a un gruppo di giovani, nasce il 1° torneo di calcio a 5 “La strada è vita”

MONTE MARENZO – Si è conclusa con una grande partecipazione l’iniziativa “Per le vie delle croci” giunta alla 13^ edizione e promossa dall’area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo in collaborazione con le parrocchie, le istituzioni del territorio, l’Aifvs e altre associazioni, allo scopo di commemorare le vittime della strada.

Una iniziativa che cerca di coinvolgere i giovani e, per questo, la locandina della manifestazione è stata realizzata dagli alunni delle classi terze dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione dell’Istituto Fiocchi di Lecco che hanno colto l’occasione per riflettere insieme sul tema della prevenzione degli incidenti.

“La nostra parola d’ordine (rivolta ai giovani, ma non solo) è sempre la stessa: basta davvero poco per causare un incidente, così come basta altrettanto poco per evitarlo – ha detto Angelo Fontana -. Rispettare sempre le regole, dimostrare responsabilità, prudenza, pazienza e attenzione. Evitare pratiche pericolose e apparentemente innocue come usare il cellulare”.

“Ogni anno, anche sulle strade del nostro territorio, si aggiungono nuove croci e nuovi mazzi di fiori, per indicare che lì si è spezzata tragicamente una vita. Incidenti che gettano nel dolore e nella sofferenza famiglie, amici, comunità – continua Fontana -. Queste giornate, oltre a un significato religioso, hanno acquistato anche un messaggio sociale”.

Sono state 17 le comunità della provincia di Lecco e Bergamo coinvolte. Nelle chiese o all’aperto i parroci, i familiari e gli amici delle vittime, tanti cittadini, si sono raccolti in preghiera e ascoltato le omelie e le riflessioni.

Dall’iniziativa nasce spontaneamente un torneo di calcio

“Per le vie delle croci” ha fatto tappa anche a Colle Brianza nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, frazione Nava. Don Alberto Pirovano ha celebrato la S. Messa dedicata a tutte le vittime della strada, con la presenza di moltissimi giovani.

“E’ stato un momento intenso che ha lasciato il segno – racconta Fontana -. I ragazzi successivamente ne hanno discusso e hanno deciso di organizzare un torneo di calcio e dedicarlo alla memoria di tutte le vittime della strada. Una iniziativa di grande valore perché nata dalla loro consapevolezza, dalla loro volontà di mettersi in gioco per dare un contributo ideale e sociale a un tema che li tocca in prima persona”.

E così, sabato 23 giugno (ore 11) all’oratorio della frazione Nava è in programma il 1° torneo di calcio a 5 “La strada è vita”. Iscrizioni aperte fino al 18 giugno, torneo riservato ai soli maggiorenni. Info e iscrizioni 3342225573 (Marco) o 3334846970 (Giuseppe).