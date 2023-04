“Pescarenico in Fiore” coinvolge quasi 200 bimbi e gli over60

Si chiude con una grande festa ‘Pescarenico in Fiore’

Coinvolti cento alunni della scuola dell’infanzia e novanta studenti della primaria

LECCO – Con l’evento “Parco in festa” di martedì è giunta a conclusine l’edizione 2023 di Pescarenico in fiore, due settimane intense, fatte di incontri e relazioni fra persone e realtà del quartiere e non solo.

Nel corso della giornata conclusiva, circa 100 bambini della scuola dell’infanzia A. Corti hanno portato nel parco di via Fra’ Galdino il “Circo in allegria”, musica e movimento, a cui hanno partecipato gli over 60 e una classe di 25 bambini della scuola primaria E. De Amicis.

Nel primo pomeriggio, si è tenuta l’attività “Tra musica e colori”, con gli over 60 e circa 90 bambini di altre classi della scuola primaria E. de Amicis, che si sono a loro volta esibiti. Presenti anche gli studenti del corso panificatori-pasticceri dell’Enaip per la “Merenda insieme”. A seguire, i bambini hanno preso parte alla “Caccia alle uova” con i genitori e i nonni.

Così l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni: “E se ogni giorno i parchi della nostra città fossero vissuti come lo è stato in questi giorni quello di via Fra Galdino!? Ci sarebbero meno persone sole perché tutti potrebbero “scendere” per una chiacchierata o un gioco in compagnia. Sarebbero certamente puliti e sicuri perché i frequentatori si aiuterebbero a non sporcare, gli uni con gli altri. Arriverebbero anche mille consigli all’amministrazione comunale, da parte di giovani e anziani, su come migliorarli o come creare nuove forme di aggregazione, proprio come sta avvenendo al parco di via Fra Galdino. Pescarenico in fiore non è solo una festa, è un vero e proprio laboratorio sociale!”