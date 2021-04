Nuove piante contro i parcheggi nelle aiuole della piazza

“Siamo voluti intervenire al fine di prevenire futuri episodi di scarsa civiltà”

LECCO – Il Comune di Lecco è intervenuto nelle aiuole di piazza padre Cristoforo, a Pescarenico, con la piantumazione di arbusti di media grandezza per completare la riqualificazione dell’area i cui lavori erano terminati a fine novembre e prevedevano la messa a dimora di piccole piantine. Considerando la compromissione avvenuta in questo periodo di assenza di verde col malcostume dei parcheggi nelle aiuole della piazza, si è deciso di optare per arbusti di media grandezza.

“Siamo voluti intervenire al fine di prevenire futuri episodi di scarsa civiltà e per preservare la bellezza della storica piazzetta di Pescarenico, arricchendola con nuove piantumazioni – commenta Maria Sacchi, Assessore alla Cura della Città del Comune di Lecco -. La cura della città è certamente compito dell’ente comunale ma non può che partire dal rispetto di ciascun cittadino per il bene comune”.

La progettazione originaria di aiuole a raso per piazza padre Cristoforo è stata mantenuta, provvedendo a posizionare dei dissuasori in quella in prossimità del semaforo. Con la crescita delle nuove piante, l’idea è quella di poter rimuovere i dissuasori; le nuove piante sono delle Nandina nana (sui lati delle aiuole) e dei Viiburnum tinus (al centro delle aiuole).