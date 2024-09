Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, avvio dell’iter partecipativo

Manifestazione di interesse per la costituzione dell’ambito di consultazione permanente

“Scelta importante in coerenza con le linee guida di regione Lombardia che non mirano solo ad abbattere le barriere architettoniche”

LECCO – Il Comune di Lecco apre una manifestazione di interesse per la costituzione dell’ambito di consultazione permanente sull’accessibilità cittadina e per la raccolta di suggerimenti e contributi per la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba).

Così l’assessora alla Mobilità Renata Zuffi: “Il tema dell’accessibilità ha assunto una particolare rilevanza sociale, culturale, ma anche economica ed è legata al concetto di una “progettazione universale” per tutti a misura di ciascuno. L’avvio dell’iter partecipativo del Peba e la formazione dell’ambito di consultazione permanente con i diversi attori del territorio interessati al tema dell’inclusione è una scelta importante in coerenza con le linee guida di regione Lombardia che non mirano solo ad abbattere le barriere architettoniche, ma per step a realizzare concretamente accessibilità, usabilità, inclusione, benessere ambientale per tutti”.

È possibile partecipare al processo di elaborazione del Peba entro lunedì 28 ottobre (compreso). I suggerimenti e i contributi dovranno essere presentati al protocollo generale del Comune di Lecco via Pec all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it oppure consegnando il modulo dedicato in formato cartaceo all’ufficio protocollo (sportello 8) da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 8.30 alle 15.30.

La presentazione della propria candidatura per la nomina nell’Ambito di consultazione permanente sull’accessibilità cittadina dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune di Lecco esclusivamente via Pec all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it compilando il modulo dedicato. Maggiori informazioni a questo collegamento.