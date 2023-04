Piazza Era più bella grazie alla collaborazione pubblico-privato

Accordo tra Comune e Osteria Era per la manutenzione e pulizia di piazza di Pescarenico e della spiaggetta

Patto di collaborazione per cinque anni. L’assessore Sacchi: “Luogo che merita un decoro che manca da anni”

LECCO – Uno dei luoghi più caratteristici della città avrà maggiore cura nei prossimi anni grazie all’intesa tra il Comune di Lecco e un esercizio pubblico del rione: Piazza Era di Pescarenico è al centro del Patto di collaborazione tra il municipio e l’Osteria Era che per i prossimi cinque anni si occuperà della manutenzione e della pulizia della piazza e dell’adiacente spiaggetta.

E’ stato lo stessa attività commerciale a farsi avanti con l’amministrazione comunale: “Ho accolto con molto piacere la proposta di collaborazione dei soci della società Osteria Era con i quali ci siamo confrontati per la definizione di questo importante intervento – spiega Maria Sacchi, assessore alla Cura della Città – Una piazza che ha ancora il fascino di un tempo nel borgo di manzoniana memoria e che necessita di avere ampio respiro: la possibilità di vedere scorrere il fiume senza barriere visive e un decoro che manca da anni e che questo luogo merita”.

L’accordo prevede interventi di manutenzione, cura e pulizia, per migliorare la qualità e la fruibilità della piazza in favore della collettività.

Tra i lavori previsti c’è la sostituzione dell’attuale siepe a mezza altezza con del verde più basso per rendere più semplice la gestione, la fornitura e messa a dimora di fiori stagionali, la sistemazione del verde nell’area delimitata dal muretto basso in quanto in molti punti è assente per il calpestio e il prolungamento del percorso pedonale, con posa di porfido come nella porzione esistente della passeggiata.

Inoltre è prevista la pulizia della spiaggetta dalla sporcizia portata dal fiume o lasciata dai passanti. La collaborazione contempla anche la sistemazione della scaletta in cemento, il controllo e la sistemazione dei cordoli danneggiati e riguardo all’aiuola si prevede la sostituzione del ghiaietto. Prevista anche la pulitura e la verifica dello stato di conservazione della pedana a lago e sistemazione delle parti ammalorate.

Il costo il 24 mila euro per le opere di manutenzione e 8 mila euro annuali per la pulizia della piazza, della spiaggetta e per la fornitura dei fiori stagionali, sarà interamente coperto dall’attività commerciale.

“I patti di collaborazione sono la forma concreta in cui il privato, in modi differenti, si rende cittadino attivo a favore della comunità in cui vive – ha concluso l’assessore – Il mio ringraziamento vale come il ringraziamento del Sindaco e di tutta la Giunta. Insieme per la nostra città”.