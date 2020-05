Piedibus: al via il gioco “Caccia alla tua Città”. Si può vincere una bicicletta!

L’iniziativa è rivolta a tutti i bambini delle Scuole Primarie Lecchesi

Con il gioco si distribuiranno anche mascherine lavabili per bambini

LECCO – “Rimettiamoci in Piedibus. Caccia alla tua Città” è stato ribattezzato così il gioco promosso dal Progetto Piedibus e rivolto a tutti i bambini delle Scuole Primarie Lecchesi. Un gioco divertente in famiglia per fare movimento e scoprire angoli curiosi o simbolici dei quartieri dalla città.

“Per 3 settimane consecutive, dal 24 Maggio al 12 Giugno, pubblicheremo sul sito www.eco86.it una foto indizio di un luogo per ogni quartiere lecchese – spiega Veronica Nessi Coordinatrice Progetto Piedibus – Identificata la località, i partecipanti dovranno recarsi nel posto indicato a piedi o in bicicletta per fotografarlo inviando la foto via email a info@eco86.it oppure via WhatsApp al numero: 337-1072674. Chi individuerà tutti i luoghi del proprio quartiere riceverà una mascherina lavabile per bambini e parteciperà all’estrazione di una bicicletta!”

Per le ISCRIZIONI clicca QUI

Per il REGOLAMENTO clicca QUI

Oppure sul sito internet www.eco86.it

Per informazioni: Segreteria del Progetto Piedibus, via Cairoli 67, Lecco. Solo su appuntamento.

Telefono: 0341-365798 (Martedì mattina dalle 9 alle 13) – Email: info@eco86.it

WhatsApp : 337 1072674