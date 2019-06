Temi strategici: accessibilità, inclusione e Universal Design

Un’APP consentirà alle persone con difficoltà motorie di trovare i percorsi più adatti per muoversi in città

LECCO – Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano in collaborazione con il Comune di Lecco, ha attivato il percorso didattico Lecco4ALL che vede nei temi dell’accessibilità, dell’inclusione e dell’Universal design gli argomenti strategici per ripensare la città di Lecco perchè possa essere più sostenibile, vivibile e attrattiva. Il percorso ha previsto sia l’applicazione e implementazione di un metodo innovativo per la mappatura condivisa del territorio (con l’uso dell’App MEP APP sviluppata in collaborazione con il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico), sia lo sviluppo di progettualità per la rigenerazione dei sistemi urbani lungo il torrente Caldone (all’interno dei corsi e laboratori di Progettazione Urbanistica e di Urban Design delle lauree in Ingegneria Edile-Architettura e in Building and Architectural Engineering).

Un lavoro importante per il presente e il futuro della città di Lecco che è stato presentato nel corso di una giornata di studio aperta a tutti gli interessati. Dopo i saluti di apertura del Prorettore Delegato Manuela Grecchi, sono stati illustrati gli esiti del percorso didattico ponendo attenzione alla valenza formativa e agli spunti sviluppati dagli studenti. Un accento particolare è stato posto sulla realizzazione di MEP APP, sviluppata insieme al Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico. Questa applicazione permetterà a tutti i cittadini di partecipare alla mappatura del territorio e di segnalare in tempo reale problemi e criticità rilevate. I dati raccolti e elaborati dalla APP consentiranno per esempio alle persone con difficoltà motorie di trovare i percorsi più adatti e accessibili per muoversi liberamente in città.

Nella seconda parte della giornata studio, i partecipanti sono stati chiamati a una riflessione sul contesto locale e su come Lecco possa divenire una città più accogliente, in termini di vivibilità di spazi urbani e di qualità dei servizi, e attrattiva grazie a rinnovate offerte turistiche, sportive e culturali. La sessione si è aperta con un intervento del sindaco Virginio Brivio e del consigliere comunale Antonio Pattarini che hanno illustrato le politiche e le iniziative promosse dal Comune di Lecco. L’incontro è poi proseguito con la presentazione di buone pratiche presenti nel contesto lecchese per poi dedicare spazio al dialogo e al confronto.

“La giornata è stata un momento importante di restituzione degli spunti emersi nell’ambito del percorso didattico ‘Lecco4ALL’ – commenta Angela Colucci, docente di Urban Design e coordinatrice dell’attività – Nel corso del semestre i corsi e laboratori coinvolti hanno lavorato avendo come principio progettuale comune quello dell’inclusione e dell’Universal design e di sintesi degli esiti della sperimentazione dell’App MEP APP sul contesto di Lecco. Grazie ai contributi dei relatori intervenuti, è stato possibile cogliere l’importanza di affrontare il tema dell’universal design e dell’inclusione a partire da più esperienze. L’incontro è stato un proficuo momento di condivisione e di conferma dell’importanza di dare continuità al percorso Lecco4ALL rafforzando le sinergie e le contaminazioni tra ricerca/didattica, istituzioni, imprese e associazioni”.