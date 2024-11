Politecnico. Nuovi sviluppi per la piattaforma per l’Inclusione motoria nella scuola primaria

Il nuovo Mooc per insegnanti sviluppato dal Politecnico di Milano in collaborazione con il centro di ricerca Medit

LECCO – Il team di ricerca guidato dalla prof.ssa Manuela Galli del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, ha realizzato in collaborazione con Medit, il centro di ricerca e innovazione didattica del Politecnico di Milano, un Mooc (Massive Open Online Course) dedicato all’educazione motoria inclusiva nella scuola primaria.

Questa iniziativa rappresenta un output fondamentale della piattaforma per l’inclusione motoria a scuola del progetto ActivE³ – Everyone, Everywhere, Everyday, finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, con capofila Univerlecco.

Frutto della collaborazione tra il Politecnico di Milano, ATS Brianza, ASST Lecco, La Nostra Famiglia di Bosisio Parini e CeDisMa, il Mooc offre un percorso formativo completo per gli insegnanti, esplorando le linee guida relative all’educazione motoria inclusiva attraverso il modello ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute).

Il corso, strutturato in quattro settimane, affronta tematiche specifiche: approfondisce la definizione di salute e le modalità per promuoverla nelle scuole, analizzando diverse tipologie di disabilità, come lo spettro autistico e i disturbi del movimento. Un modulo è dedicato alla differenziazione didattica, fornendo strumenti pratici per la sua applicazione in aula.

Grazie a questa iniziativa, gli insegnanti apprendono strategie efficaci per rispondere alle esigenze di tutti gli studenti, con un particolare focus sull’importanza dell’educazione motoria nella creazione di ambienti accoglienti, inclusivi e favorevoli all’apprendimento.

La prof.ssa Manuela Galli, afferma: “Le nuove tecnologie e le metodologie didattiche sviluppate nel progetto ActivE³ sono pensate per rendere l’ora di motoria il più inclusiva possibile, garantendo un’esperienza formativa accessibile e significativa”.

Inoltre, aggiunge: “Questo Mooc rappresenta un’importante opportunità per formare docenti consapevoli e preparati, promuovendo la comprensione delle modalità di inclusione scolastica in un contesto educativo dove ogni studente possa esprimere il proprio potenziale”.

In aggiunta, il team è al lavoro per sviluppare una serie di nuovi video che integreranno il Mooc per insegnanti, approfondendo le tecnologie innovative e inclusive sperimentate nel WP1 del progetto ActivE³. Questi video rappresentano un ulteriore passo nell’arricchire l’offerta formativa, offrendo agli insegnanti strumenti visivi e pratici per applicare le metodologie apprese.

Nel corso del nuovo anno, inoltre, sarà lanciato un Mooc dedicato alle famiglie, con contenuti specifici e adatti a supportare i genitori nell’affrontare le sfide dell’inclusione scolastica.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare questo sito.