Polizia Locale: più controlli e attività nel 2022. Verifiche anche nei cantieri

Oltre 10,7 mila richieste di intervento alla centrale operativa della Polizia Locale

Maggiore coordinamento e nuclei specifici, così la polizia cittadina riesce ad aumentare la sua attività e la sua presenza

LECCO – “Tutti i dati sono in crescita, nonostante il nostro personale sia lo stesso”. E’ il comandante Monica Porta ad illustrare il report dell’attività 2022 della Polizia Locale di Lecco: un anno che ha segnato la crescita delle richieste da parte della cittadinanza e dunque degli interventi realizzati sul territorio, oltre ad un aumento dei controlli su strada e delle altre molteplici attività che spettano alla polizia cittadina.

Oltre 10.750 le richieste giunte alla centrale operativa di piazza Sassi, +1240 rispetto al 2021. Sono stati invece 486 i posti di controllo di polizia stradale eseguiti (+116), oltre 5,8 mila i servizi eseguiti all’interno della ZTL e nei rioni cittadini a cui si aggiungono i controlli nei parchi (114) e quelli in collaborazione con Silea sulla raccolta differenziata, con quasi mille sacchi aperti per identificare i trasgressori.

Dallo scorso anno, inoltre, la Polizia Locale, dopo un periodi di formazione specifica, ha iniziato ad effettuare controlli nei cantieri edili insieme ad ATS per verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza. Nei primi quattro sopralluoghi sono state accertate tre violazioni.

“Siamo 42 agenti in tutto, in rapporto alla città dovremmo essere in cinquanta. Ma aver costituito una catena di comando, con la presenza oggi di sei ufficiali, consente di avere dei nuclei operativi coordinati che fanno capo ognuna ad una figure di riferimento – spiega Porta – in questo modo ci è possibile riuscire a realizzare più servizi e in ambiti diversi”.

Riguardo alle violazioni accertare sulla strada, spiccano le oltre 14 mila sanzioni per violazione della ZTL, più di 2 mila le multe per comportamenti non consoni tra cui le mancate precedenze e l’utilizzo del cellulare, 300 i veicoli senza revisione. In tutto sono stati decurtati 5,1 mila punti patenti, 120 quelle sospese, sono stati rimossi 617 veicoli e 107 sono stati posti sotto sequestro.

“A fronte di un aumento delle sanzioni abbiamo avuto meno ricorsi, erano stati 719 nel 2021 mentre lo scorso anno ne abbiamo avuti 209 di cui 106 accolti – spiega la comandante – significa che il servizio è svolto in modo efficiente e sopratutto professionale”.

Riguardo all’attività di Polizia Giudiziaria sono state 64 le comunicazione fatte dal Comando alla procura, 437 le notifiche, 74 le denunce/querele presentate dai cittadini, 114 le pratiche per oggetti o documenti rivenuti. Sono state infine 195 le richieste giunte al Comando di visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e 274 delle telecamere ‘leggi targhe’ per indagini delle forze dell’ordine.

Per il sindaco Mauro Gattinoni, questi dati “dimostrano la grande attività e l’evoluzione che la nostra Polizia Locale sta avendo in termini di compiti e anche di strumentazione sempre più innovative, aggiornandosi alle nuove esigenze del proprio ruolo”.

“Un servizio che sta crescendo in termini qualitativi e quantitativi – rimarca l’assessore Simona Piazza – il Corpo di Polizia Locale è chiamato sempre più a rispondere a bisogno trasversali, non solo di polizia stradale ma anche di polizia giudiziaria, di monitoraggio della sicurezza con le altre forze dell’ordine, di sviluppo della videosorveglianza, ora anche le verifiche nei cantiere, e nelle collaborazioni sovracomunali come per il progetto ‘stazioni sicure’ e per i piani Resinelli, oltre nel controllo dell’ordine e sicurezza per i grandi eventi e spettacoli sempre più frequenti in città, un’attività questa portata avanti insieme alla Protezione Civile”.

Dall’assessore Piazza, un plauso è stato rivolto alla comandante “che ha saputo costruire rapporti sia all’esterno dei confini comunali, di collaborazione con gli altri enti, sia all’interno dello stesso Corpo di Polizia Locale che hanno permesso di strutturare un team coeso e capace”.