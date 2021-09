Ponte di Malavedo: riaperta una delle due passerelle pedonali

Proseguono i lavori sulla seconda passerella maggiormente ammalorata

“Deterioramento dovuto alla mancata manutenzione nel corso degli anni. Importante investire risorse pubbliche in opere di questo tipo”

LECCO – Riaperta una delle due passerelle pedonali sul ponte di Malavedo, in via San Michele del Carso.

A seguito del sopralluogo del 2 settembre scorso, le due passerelle pedonali situate ai lati del ponte di Malavedo sul torrente Gerenzone erano state chiuse per consetire un sopralluogo e valutarne le condizioni.

A seguito del monitoraggio sono iniziati i lavori di manutenzione. Mentre i lavori sulla passerella di sinistra procedendo in direzione Laorca, non sono ancora terminati a causa delle peggiori condizioni della soletta, i lavori sulla passerella di destra sono invece terminati.

Gli interventi hanno comportato un rinforzo delle basi di appoggio delle lastre di camminamento pedonale, con la realizzazione di fori che consentono il deflusso dell’acqua meteorica.

“Attenzione alla città – sottolinea l’assessore alla Cura della città e lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi – questo intervento di sopralluogo, finalizzato alla realizzazione di piccoli interventi di manutenzione, ha rivelato l’esigenza di interventi più importanti per salvaguardare l’incolumità dei cittadini. Lo stato di deterioramento del manufatto, dovuto alla mancata manutenzione straordinaria nel corso degli anni, ci fa capire quanto sia importante investire risorse pubbliche in opere di questo tipo, che consentano ai cittadini lecchesi di vivere nei diversi rioni della città in modo decoroso e sicuro. Posso dire inoltre che procederemo con la progettazione di nuove passerelle che siano esteticamente gradevoli, oltre che sicure”.