Prefettura, al vaglio i progetti di videosorveglianza di Cernusco, Ello e Olgiate

Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza ha valutato positivamente i progetti dei tre comuni

Durante la riunione sono stati anche sottoscritti i Patti per l’attuazione della sicurezza urbana

LECCO – Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Sergio Pomponio, al quale hanno preso parte, oltre ai vertici provinciali delle Forze di polizia, anche i sindaci dei comuni di Cernusco Lombardone, Ello e Olgiate Molgora, si è riunito per esaminare i progetti di videosorveglianza che ciascuno ha predisposto per partecipare al bando di finanziamento promosso dal Ministero dell’Interno.

Le singole progettualità, ritagliate sulle specifiche realtà ed esigenze territoriali, sono state valutate positivamente dal Comitato, poiché rispondono ai requisiti e alle caratteristiche tecniche necessarie per l’efficace funzionalità degli impianti di videosorveglianza, che prevedono, altresì, l’installazione di telecamere per la lettura targhe, in particolare, ai varchi di accesso e uscita dai territori interessati.

Anche in funzione della partecipazione al bando, sono stati sottoscritti i Patti per l’attuazione della sicurezza urbana dal Prefetto e dagli Amministratori interessati, quali strumenti utili a sostenere le azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, a promuovere il rispetto del decoro urbano e a favorire lo scambio informativo tra le Forze di polizia e la polizia locale.

“I sistemi di videosorveglianza – ha dichiarato il Prefetto – sono utili strumenti per elevare i livelli di sicurezza anche nelle realtà territoriali meno grandi e svolgono un’efficace azione deterrente nei confronti delle varie forme di illegalità e di degrado urbano”.