VIDEO – Ecco il Calendario Ande 2021: “Montagne di Lombardia – Magnifica Visione”

Il Calendario è stato realizzato attraverso il concorso fotografico “Montagne di Lombardia – Magnifica Visione”

420 i fotografi che hanno partecipato per un totale di 1039 immagini.

Il Calendario è acquistabile in tutti gli Ande Point

LECCO – Pubblicato e acquistabile presso tutti gli Ande Point il calendario Ande 2021 realizzato grazie al partecipatissimo Concorso Fotografico “Montagne di Lombardia – Magnifica Visione”.

Pienamente soddisfatta l’azienda lecchese specializzata in abbigliamento sportivo e attrezzatura da montagna che per voce di Sara Anghileri fa sapere: “Il concorso iniziato a Luglio ha visto la partecipazione di ben 420 fotografi di tutta la Lombardia per un totale di 1039 immagini ricevute. Per ogni mese, da Luglio a Ottobre, le giurie Tecniche e di Qualità hanno scelto i 12 scatti migliori e delle 48 foto totali ne sono state selezionate 13 (12 mesi più la copertina, ndr) per la realizzazione del Calendario Ande 2021″.

Attraverso questa iniziativa Ande ha voluto vuole far conoscere i tesori del territorio Lombardo, promuovere la Regione in chiave turistica e attrattiva attraverso i suoi territori e la sua enorme offerta ambientale ed esperienziale.

Anche per il 2022 Ande vuole coinvolgere gli appassionati di montagna nella realizzazione dello storico Calendario, quindi, si rinnova l’appuntamento con il Concorso Fotografico per il prossimo anno.

Nel frattempo, chi fosse interessato all’acquisto del Calendario 2021 può recarsi presso tutti gli Ande point: Lecco, Clusone (BG), Mornegno (SO), Nembro (BG) e Calalzo di Cadore (BL).

Ecco le 13 fotografie scelte per il nuovo Calendario Ande 2021