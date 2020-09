Primo giorno di scuola ai tempi del Covid, tra mascherine e accessi separati

Questa mattina è suonata la campanella del primo giorno di scuola

Ingressi separati, mascherina e misurazione della febbre: ecco com’è andato il rientro in aula

LECCO – Al via le lezioni nelle scuole lecchesi. Dopo sei mesi di chiusura forzata a causa dell’emergenza Coronavirus questa mattina gli studenti hanno potuto fare rientro nei propri istituti. Un primo giorno particolare, segnato sicuramente da tante emozioni, prima di tutte quella di tornare a rivedere compagni e docenti, dopo mesi di didattica a distanza.

Scuole e istituti nelle scorse settimane hanno lavorato senza sosta per consentire un rientro il più sicuro possibile, nel rispetto delle normative anti Covid vigenti. Un’organizzazione non facile, che ha dovuto tenere conto delle varie disposizioni ministeriali e regionali: ingressi e uscite separati, distanziamento tra i banchi e tra gli alunni, obbligo di mascherina, gel disinfettante e misurazione della temperatura. Non tutte le classi hanno fatto rientro a scuola questa mattina, molte, infatti, continueranno con la didattica a distanza. La scelta degli istituti è stata quella di privilegiare le classi del biennio superiore: questo, come spiegato, per evitare di avere un numero troppo alto di studenti negli edifici, evitando assembramenti cosa che, agli ingressi di alcuni istituti, non è stata semplice vista la ‘calca’ di alunni che attendevano di entrare nelle aule.

Per le stesse ragioni non solo le classi saranno alternate ma anche orari di ingresso. La prima settimana in molte scuole l’orario sarà comunque ridotto in attesa che si concludano le nomine dei docenti.

Nel complesso il ritorno a scuola ‘ai tempi del Covid’ questa mattina si è svolto senza particolari disagi negli istituti superiori cittadini: al loro arrivo gli studenti sono stati accolti dal personale scolastico, incaricato di ‘indirizzare’ gli alunni nelle rispettive classi. Qualche ragazzo è arrivato senza mascherina, prontamente fornita all’ingresso, ma nel complesso non si sono riscontrati particolari problemi.

