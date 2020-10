Problema parcheggi a Rancio Alto, ancora multe

Lunedì e martedì brutta sorpresa per i residenti

“Passano gli anni ma il problema è sempre lo stesso…”

LECCO – Il problema (cronico) si era acuito nel giugno scorso quando, dopo una sistemazione della segnaletica, il comune aveva ridotto i parcheggi disponibili nel rione di Rancio Alto. Un problema che arriva da lontano e per cui sono stati fatti diversi ragionamenti, diversi incontri tra comune e cittadini, ma senza risultati sensibili.

Dopo il rifacimento delle nuove strisce e la conseguente pioggia di multe, sempre nel giugno scorso, era stata consegnata in comune una lettera che portava la firma di ben 124 residenti del quartiere di Rancio. Dopo alcuni correttivi da parte del comune per ricavare qualche parcheggio in più la situazione sembrava essersi calmata.

Lunedì e martedì scorsi, però, sono ricominciate a fioccare le multe con il conseguente malumore dei residenti: “Il concetto è sempre quello: purtroppo siamo costretti a mettere la macchina in divieto di sosta perché in alcuni momenti proprio non c’è posto – dicono alcuni residenti -. Non è questione di voler a tutti i costi mettere la macchina a un passo da casa: chi conosce la zona sa che ci sono orari in cui è impossibile trovare un posto. Non è possibile nemmeno dover continuare a pagare multe, ci chiediamo se dobbiamo andare a parcheggiare a San Giovanni? Passano gli anni ma il problema è sempre lo stesso…”.