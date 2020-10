Questa notte torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora

Il cambio dell’ora nella notte tra 24 e 25 ottobre

Potrebbe essere l’ultima volta per questo “storico rituale”

LECCO – Lancette indietro di un’ora questa notte, dalle 3 alle 2, ritorna l’ora solare. Da domani, domenica 25 ottobre, avremo quindi un’ora in meno di luce il pomeriggio che guadagneremo però la mattina.

Potrebbe essere l’ultima volta per questo “storico rituale”: tra luglio e agosto del 2018, infatti, il Parlamento Europeo, in seguito ad una consultazione pubblica con l’84% dei voti a favore, aveva approvato l’abolizione dell’obbligo per i vari paesi membri di passare da un’ora all’altra due volte l’anno.

In sostanza ogni stato sarà quindi libero di decidere entro aprile 2021 se adottare per sempre l’ora legale o quella solare. L’Italia non ha ancora preso una decisione mentre altri paese europei, come la Francia, hanno già deciso di bandire l’ora solare.