La storica radio lecchese che trasmette sui 90.900 MHz

E’ stata fondata nel 1982 da Marco Michetti

LECCO – Radio Leccocittà Continental compie 40 anni. La celebre radio lecchese, fondata da Marco Michetti classe 1963, inizia le trasmissioni sui 90.900 MHz venerdì 28 maggio 1982 alle ore 17:00 dallo storico studio di via Giuseppe Giusti 25, proprio alcune settimane prima della famosa estate della vittoria della nazionale azzurra di calcio di Enzo Bearzot e Paolo Rossi ai mondiali di Spagna.

Con la tecnologia dell’epoca e con l’emozione che accompagna la nascita delle radio libere dal 1982 l’emittente attrae a sé l’attenzione di un pubblico giovanissimo, e non a caso gli animatori, i dj dell’epoca sono giovani pieni di entusiasmo che per hobby si alternano di ora in ora al microfono in una diretta giornaliera interminabile.

Ci vorranno ben tre anni prima di ascoltare i primi spot pubblicitari a Radio Leccocittà Continental, dal 1985 infatti le trasmissioni iniziano alle ore 6:00 e terminano alle 24:00; ma nel giro di pochi mesi i programmi poi vengono diffusi 24 ore al giorno. La scelta della musica Italiana si rivela da subito un successo e si accompagna a programmi di grande comicità e intrattenimento con giochi e quiz a premi in diretta come ‘Scoppiatissima’ e ‘Disgraziatissima’ durante i quali il pubblico intasava completamente le linee telefoniche per poter partecipare.

Per le dirette collaborarono già da subito tra gli anni ’80 e ’90 a Radio Leccocittà Continental: Angelo, Katia, Francy, Umberto, Enzo, Fulvio, Patrizia, Marica, Livio, Nadia, Betty, Licia, Giulia, Marino, Tommy, Mauro e Paola, Rosy e Massimo, Achille, Ermanno e Carlo, Paoletta, Ivana e Barbara, Gianna, Betty e Giancarlo, Sabrina, Antonella, Ferruccio e Annalisa, Ivan e Nicoletta, e tanti altri ragazzi e ragazze, senza dimenticare la parte tecnica seguita in quegli anni 80 da Santino e Renato.Una radio ma anche un punto di incontro e di confronto tra tanti giovani e giovanissimi lecchesi che si alternavano nel dare anima e cuore a Radio Leccocittà Continental.

Fra i programmi storici si ricordano: ‘Buongiorno sabato’, ‘Sabato Italiano’, ‘Continental Sera’, ‘Continental Baby’, ‘Juke Box Italia’ e ‘I Richiestissimi’ (programma musicale dedicato alle richieste e dediche musicali). E ancora: ‘Musica e Goal’, il primo programma radiofonico, come quelli televisivi pomeridiani e serali di oggi dedicati al calcio. In seno alla radio, nel 1983 dalla fantasia dei dj di Radio Leccocittà Continental nasce l’incredibile gruppo comico-musicale degli ‘Svitados’, molto ricercati nei vari negozi di dischi di allora della città.

Nel 1986 negli studi dell’emittente nasce grazie all’ideazione di Marco Michetti e del cantante Ermanno Corti “Herman” il primo e unico inno della storia della Calcio Lecco: ‘Forza Lecco!’ l’inno bluceleste verrà poi rimasterizzato nel 1994 con il nuovo arrangiamento del maestro Dino Siani. A partire dal 1988 nasce ‘Continental Sette’, il settimanale di informazione locale che per tre giorni alla settimana offre notizie del territorio su manifestazioni, eventi culturali e mostre nella provincia di Lecco e informazioni utili agli ascoltatori.

I mondiali di calcio Italia ’90 sono un evento che per oltre venti giorni tiene banco, in onda tutto il giorno collegamenti dagli stadi e soprattutto dai ritiri dalle squadre o dai campi di allenamento. Un appuntamento frequentissimo era quello con la Germania che si allenava a due passi da Lecco nel campo della vicina Oggiono.

La nascita di ‘Continental Notizie’ nel 1991 scandisce quattro volte al giorno l’appuntamento con la cronaca e l’informazione locale, mentre accordi stretti con Radio Svizzera Internazionale, grazie alla tecnologia satellitare, consentono di fornire in diretta notiziari internazionali quotidiani in lingua italiana. Nello stesso anno in fascia serale dalle 23:30 alla mezzanotte inizia la diffusione de ‘La Germania vi parla’, programma di informazione prodotto dalla Deutscheland Funk, che poi passerà alla Deutsche Welle con il titolo di ‘Germania Sera’. E’ invece indirizzato alla comunità Italiana che vive e lavora in Germania il programma ‘Novità Musicali dall’Italia’ condotto da Ivan Rech, realizzato negli studi dell’emittente lecchese e trasmesso settimanalmente in onde medie dal 1996 al 2002 dalla radio nazionale tedesca Radio Monaco per il centro Europa.

Già nell’autunno del 1995 Radio Leccocittà Continental è una delle poche e prime emittenti radio italiane a sperimentare i nuovi sistemi trasmissione digitale e il software oggi comunemente utilizzati da tutte le emittenti. “La tecnologia avanza e noi ci siamo sempre fatti trovare pronti – spiega Michetti – i tempi in cui si dovevano individuare i solchi nel vinile per trovare la canzone esatta da mandare in onda, che richiedeva anche una buona vista, hanno lasciato giustamente spazio a tutto quello che è il mondo digitale di oggi, un semplice click e si trova tutto quel che si cerca in pochi secondi… insomma altri tempi”.

Nel dicembre 1997 Radio Leccocittà Continental partecipa con un documentario radiofonico al premio Canevascini per ricordare il padre fondatore di Radio Monteceneri, poi ribattezzato nel 2001 Premio della Radio Svizzera Italiana: un puntuale resoconto della storia della radio attraverso le esperienze del suo grande inventore Guglielmo Marconi raccontate eccezionalmente dalla voce della figlia la principessa Elettra Marconi e l’utilizzo del mezzo radiofonico nelle situazioni di emergenza.” E’ stata veramente un’emozione immensa”, racconta Michetti che ancor oggi si emoziona nel ricordare quell’episodio.

Negli ultimi anni ai microfoni di Radio Leccocittà Contintental si sono alternati personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e della musica per presentare i loro album, le loro canzoni. Lunghissimo l’elenco dei grandi artisti che sono passati dalla radio lecchese, tra questi: Enzo Jannacci, Mango, Pooh, Roby Facchinetti, Nomadi, Matia Bazar, Piero Cassano, Antonella Ruggiero, Claudio Baglioni, Enrico Ruggeri, Ron, Mariella Nava, Fiorella Mannoia, Giovanni Allevi, Marco Ferradini, Jovanotti, Max Pezzali, Laura Pausini, Alexia, Giorgia, Irene Grandi, Elisa, Gli Stadio, Nek, Francesco Renga, Ivana Spagna, Fiordaliso, Sabrina Salerno, Cristina D’Avena, Irene Fornaciari, Gianluca Grignani, Alex Britti, Andrea Mingardi, Amedeo Minghi, Paola e Chiara, Fiorello, Simone Cristicchi, Simona Molinari, Simona Ventura, Gene Gnocchi, Enzo Iacchetti, Gabriele Cirilli, Luisa Corna, Emanuela Folliero, Gisella Donadoni, Elenoire Casalegno, Manuela Maletta, Antonio Rossi e tanti altri.

Ogni anno a Sanremo raccontiamo agli amici ascoltatori dell’emittente in vari collegamenti quanto succede al festival. Radio Leccocittà Continental trasmette nel web e in tutto il territorio lecchese esclusivamente musica italiana, alternando eventi ed interviste esclusive a molti artisti, garantendo loro uno spazio in cui possano raccontare liberamente la loro musica.

Da evidenziare quello che può considerarsi un vero e proprio record sono la storica frequenza di Radio Leccocittà Continental che da oltre 40 anni ad oggi non è mai cambiata: “Siamo nati sui 90.900 e siamo rimasti qui senza mai spostarci – tiene a sottolineare Michetti – così come la nostra sede che è tutt’ora in Via Giuseppe Giusti al civico 25″.

Dal 2017 Radio Leccocittà Continental ha stretto una partnership con Lecconotizie, che prosegue tutt’ora. Anche da parte della nostra testata i migliori auguri per questo importante traguardo che, ne siamo certi, è solo una tappa del lungo cammino della storica radio lecchese. Cin!