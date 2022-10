Il manufatto contiene le reliquie di sette santi e beati alpini

Mostrato per la prima volta a Lecco durante la celebrazione solenne di ieri, sabato, ha la funzione di portare nel mondo i valori alpini, messi in campo dagli uomini ora diventati ‘fiori’

LECCO – Durante questo fine settimana Lecco si è tinta di verde grazie al Secondo Raggruppamento Alpini. Fra i numerosi momenti in programma la celebrazione solenne nella Basilica di San Nicolò alle ore 17 di ieri, sabato 22 ottobre, durante la quale è stata esposta per la prima volta a Lecco uno speciale e particolarissimo manufatto: una stella alpina in legno di betulla contenente le reliquie di sette fra santi e beati, ideata e realizzata dall’alpino Stefano Pavesi del Gruppo Alpini di Olgiate Olona (Sezione A.N.A. di Varese).

La stella alpina contiene le reliquie di San Maurizio Martire e Santi Martiri Tebani La stella alpina contiene reliquie di San Maurizio Martire e Santi Martiri Tebani (ex ossibus), patrono degli Alpini; di San Giovanni XXIII (ex indumentis), Papa Patrono dell’Esercito Italiano; dei beati Fratel Luigi Bordino (ex ossibus), Don Carlo Gnocchi (ex ossibus), Teresio Olivelli (ex piliis– dai peli della barba, medaglia d’oro al valor militare), Don Secondo Pollo (ex ossibus, Medaglia d’argento al valore militare); della Santa Croce (ex lignum Crucis D.N.J.C.).

L’arrivo della ‘Stella Alpina’ è stato organizzato dall’Alpino Fustinoni Giovanni della Sezione ANA di Lecco (Gruppo Lecco Centro), in collaborazione con l’amico Pavesi che ha spiegato: “I santi e beati raccolti al centro della Stella Alpina sono come fiori candidi sbocciati sui campi di battaglia che portano luce e speranza laddove erano calate le tenebre, ed è per questo che si è pensato di raccoglierli: per ricordarli e pregarli in ogni occasione in cui la ‘famiglia alpina’ si riunisce, come oggi qui a Lecco, affinché la loro protezione dia forza e coraggio per andare avanti portando nel mondo i valori alpini a loro tanto cari. In questo fiore dimorano uomini da ammirare, da portare nel cuore, uomini ai quali affidarsi, uomini che ci indicano il sentiero da percorrere per raggiungere la santità anche attraverso la militarietà”.

L’idea della stella è nata nel 2018, allorquando il Gruppo Alpini di Olgiate Olona venne in possesso delle prime tre importanti reliquie. “Nei successivi cinque anni necessari per portare a termine il progetto – ha raccontato il Caporal Maggiore Pavesi- sono accaduti fatti davvero sorprendenti che mi fanno affermare che questi Uomini ‘hanno voluto’ ritrovarsi per formare una vera e propria cordata verso la Vetta del Paradiso. Questa Stella Alpina è un ‘fiore’ del Giardino di Dio“.

Giovanna Samà